耀才自行研發緊急防斷系統　4款交易平台互助互補

此外，耀才特設3大期貨同2大槓桿式外匯交易平台，可買賣全球期貨同槓桿式外匯產品，各大平台同時防斷互補，九重保障，無懼死機。

耀才一直為客戶提供貼身的買賣體驗，早前成功研發的耀才證券(寶寶)APP、耀才證券(豆豆)APP推出至今為集團帶來眾多獎項，下載及使用量均屢創新高；實力認證，毋庸置疑。耀才為了保障客戶財產安全，全力以赴做到最好，且不時了解客戶需要，不斷致力提升及優化交易系統，以滿足廣大投資者的專業需求。

耀才證券的宣傳推廣活動不斷推陳出新，一向善用線上線下的市場營銷及宣傳策略，開拓不同種類的客源，包括：新客戶開立證券戶口即獲贈20股盈富基金及10股滙豐、買賣港股、A股、美期首月可享「真」免佣，且絕不收取平台費；而客戶即日起轉倉到耀才，即可獲「轉倉雙重大獎賞」，第一賞為送贈高達10股騰訊，第二賞為為轉倉費全數回贈，最高金額可達20萬元；客戶持銀行或證券行的證券交易單據，佣金可再獲8折；更送港股、A股及美股實時報價等。耀才以積極進取的市場策略，逆市屢創佳績，早前率先預告2021/22年度的未經審核綜合稅後純利約5.59億港元，足證實力過人。