【高盛推介】港交所連跌4日 股價見1個月低
2022年04月20日 11:19
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所自上月中反彈見394港元的高位後連日受壓，周三(20日)低開後再跌穿330元水平，最低見326元的1個月低位。現報327.4元，跌約1.1%，自反彈高位計累計跌17%。有券商指南下資金重新加速流入，南向資金整體維持強勁，及指港股恐慌性的拋售已經基本結束。港交所將於下周公布第一季業績。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,560萬元。
淡倉方面，周二(19日)部署熊證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至370至380元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的熱門選擇可留意年期約5個月的港交購(11196)。貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨港交購(12501)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的港交購(28762)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(55049)，遠牛選擇可留意港交牛(56546)，與現價有約25及45元收回距離。
港交購11196，行使價368元，2022年9月13日到期，實際槓桿8.7倍，熱門貼價條款。
港交購12501，行使價350元，2022年9月22日到期，實際槓桿6.9倍，最貼價認購證選擇中槓桿最高、低街貨。
港交購28762，行使價388.2元，2022年9月22日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿。
港交牛55049，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交牛56546，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽11188，行使價300元，2022年9月13日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。
港交熊52175，收回價380元，行使價382元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，新上市。
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