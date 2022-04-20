羅兵咸永道：去年上市內銀純利雙位數增長　惟淨息差收窄

羅兵咸永道透過分析44家內地上市銀行截至去年12月底的全年業績，表示去年上市銀行淨利潤按年增長13.06%至1.83萬億元人民幣(下同)，實現雙位數增長。惟淨利差、淨息差普遍收窄，資產質素亦有不同壓力。該行認為，今年內銀房地產風險仍存，同時需做好逆周期調節和結構性管理，以應對來年的經濟不確定性。

該行指，去年內地實體經濟持續復甦，上市銀行積極落實減費讓利政策，加大對中小微企業、普惠金融的支持力度，加上1年期貨款市場報價利率(LPR)已累計下調超過0.5個百分點，導致淨利差和淨息差普遍收窄。

其中6家大型商業銀行去年淨利差和淨息差，較2020年收窄0.06個百分點；股份製商業銀行淨利差和淨息差分別收窄0.07個百分點和0.03個百分點；城農商行淨利差和淨息差分別收窄0.08個百分點和0.03個百分點。

資產質素方面，內銀不良率及逾期率雙降，惟資產質量壓力不同。截至去年底，44家上市銀行不良貨款餘額為1.7萬億元，較2020年底增長1.14%；不良率1.36%，下降0.14個百分點。同時，不良核銷規模按年減少，去年上市銀行不良資產核銷及轉出金額7,433億元，按年減少10.86%，主要由於內銀經歷2020年不良資產處置高峰，去年整體處置力度有所放緩。該行提醒，當前內地經濟發展面臨壓力，不良貸款暴露或存滯後性。

至於房地產事件對銀行業的影響，該行指，目前房地產開發貸款佔整體銀行貸款約5%，房地產貸款企業增速亦較其他行業低，增速約2.6%。同時，去年上市銀行對房地產貸款佔比按年有所下降，其中大型商業銀行佔比從4.15%降至4.07%。然而，去年房地產貸款不良率出現階段性上升，預計今年銀行在房地產領域的風險進一步受壓，惟在房地產維穩政策下，料相關領域資產質素將保持整體穩定。

羅兵咸永道中國區域經濟主管合夥人張立均表示，今年以來全球疫情持續演變，國際地緣局勢變動引發金融市場波動。內地經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。銀行業需合理運用逆周期調節，以多樣化手段靠前管理風險應對經濟下行壓力，並持續加大金融科技投入，積極參與布局數碼人民幣應用場景等，應對經濟不確定性。