歐冠昇：保險業在香港作為國際金融中心扮演重要角色

他引述香港保險業監管局統計數字指，香港保險行業2021年的保費總額超過6,000億港元。在香港上市的保險公司包括許多全球和內地的保險業巨頭，包括友邦保險、中國人壽、中國平安以及保誠等，凸顯出香港的國際市場地位。香港作為區內保險中心的角色愈來愈重要，而香港交易所會繼續發揮其作用，支援保險業融資。

他提到，港交所的新股市場具獨特優勢，包括成熟穩健的監管框架、多元化的國際投資者基礎、充裕的流動性、不斷拓展的產品和投資生態圈、專業人才等，並吸引許多保險公司和不同行業的企業來港上市。

他續指，去年共有98宗新上市，集資額達3,310億元，當中59間為新經濟公司，包括31間同股不同權(WVR)公司、尚未有盈利或收入的生物科技企業，以及第二上市公司等，並佔集資額88%，現時排隊上市的公司仍然強勁，強調港交所歡迎所有創新或顛覆性的企業，利用香港資本市場進行融資。

歐冠昇指出，港交所一直為發行人提供充滿活力且多元化的二級市場，以支持發行人在上市後的發展。其包括交易所買賣產品、結構性產品和衍生產品的豐富產品生態圈，讓上市公司可以從中受惠。

他表示，連接、推動和發展金融市場，是港交所的宗旨，過去一直努力建設「面向未來的領先市場」，支持企業發展及幫助它們創造就業機會、推動創新和疫後經濟復甦。雖然現時全球地緣政治局勢複雜，但本港金融市場仍然展現出強大的韌性、多樣性、適應能力和重要性，會繼續提升旗下市場的吸引力、深度、活力和多樣性，鞏固香港作為全球首選的融資中心、風險管理及交易市場的地位，將人才、公司和市場，與機遇、創新和可持續的未來聯繫起來。