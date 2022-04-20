調查：考慮未來6個月入市的受訪者增至46%創近3年新高

為了解市民最新置業取向，美聯物業於4月14日至4月17日網上進行問卷調查，共收回324份有效問卷。結果顯示，有31.5%受訪者認為，未來6個月樓價將上升，較今年2月底至3月初同類調查高出近20個百分點，至於認為樓價下跌的受訪者則由74.5%急降31.3個百分點至43.2%。考慮未來6個月入市比例，亦由2月底至3月初的32.5%，急增14.1個百分點至46.6%，比例並創近3年新高。

不少市民均期望下屆政府將推出措施助市民置業，當中有21.9%受訪者期望政府會「放寬按揭成數」。此外，各有20.1%人分別指出，希望政府「調整辣招稅率」以及「增加資助房屋供應」。再之後市民希望政府可以「取消壓測」及「增加私樓供應」，分別佔14.5%及12%。

而受訪者預算購買的物業價值明顯增加，打算購買1,000萬或以上物業的比例，由今年2月底至3月初調查時錄得的6.7%，急升至今次調查的25.1%，反映放寬按保對換樓鏈的刺激效應。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，隨着近期發展商密密推售新盤，今季估計有機會登場的全新盤單位總數接近7,190伙，以將軍澳的1,880伙居首，今季全港潛在新盤供應接近7,200伙。當然，項目於次季前推出與否，最終要視乎發展商銷售策略，至於待批預售項目更要視乎獲批的進度。

他估計，4月份一手將錄約1,500宗成交，創5個月新高，二手則料錄5,000宗成交，創9個月新高。第二季度而言，估計一、二手樓市將展現「虎躍式」急彈，分別錄得約4,500宗及1.5萬宗成交，按季分別勁升逾3.6倍及近8成。樓價方面，估計第二季會回升，不僅收復首季失地，更有機會回升約5%，租金則估計於現水平喘穩，次季料持平發展。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，若以今年首季市況，與2020年首季(即疫情於香港初次爆發時)的市況相比，今年首季美聯樓價指數跌3.3%，比起2020年首季跌1.8%為高，期內美聯租金走勢圖亦跌約2%，卻較當年首季跌3.9%優勝。