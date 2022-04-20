道期跌近百點 金價企1900美元
2022年04月20日 16:11
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●美匯指數報100.74；港匯見7.8433；離岸人民幣(CNH)報6.4423；美元兌日圓報128.64；歐元企1.0813，英鎊處1.3005。金價報1,944美元。布油報108.74美元，紐油報104美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨跌98點。
●市後關注點
20:30 加拿大3月消費物價指數(CPI)
22:00 美國3月二手樓銷售
●恒生指數全日收報20,944點，跌83點或0.39%。國企指數收報7,098點，跌69點或0.97%；科技指數收報4,134點，跌22點或0.54%。主板成交980億港元。https://bit.ly/3jRU0Zy
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-社交距離措施周四放寬，大摩料領展受惠，予目標價79元。
●滬綜指收跌42點，煤炭股領挫4.7%，水泥、地產及有色金屬股均跌逾3%，石油及鋼鐵股跌2.7%至2.9%。https://bit.ly/3OoGxGD
●中國經濟：
-人行：保障產業鏈暢通，維持房產融資平穩有序。
-羅兵咸永道：去年上市內銀純利雙位數增長，惟淨息差收窄。
-Broadridge報告：貝萊德排中國資管公司實力榜首。
●智庫報告：亞洲旅遊準備指數，香港排榜尾。
●歐冠昇：保險業在香港作為國際金融中心扮演重要角色。
●IMF：西方制裁俄國或令全球經濟永久分裂。
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●怕丟飯碗！德國企業與工會齊反對禁運俄油。
●日央行將以固定利率無限量購買國債，日圓兌港元跌至6算。
●傳高盛於新加坡聘高級投資銀行家，強化東南亞市場。