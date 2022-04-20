報告：兩成港人遭減薪　27%料無法全額繳帳或還貸款

消費者信貸資料機構環聯今年首季「全球消費者脈搏研究報告」顯示，第5波疫情對商界及中小企業的生意造成負面影響，甚至導致部分企業結業。同時，66%受訪者的家庭收入在過去3個月維持不變或下降，58%受訪者預計此情況會在未來12個月持續，更多消費者計劃申請信貸以達成財政目標。

是次研究於今年2月14日至23日訪問逾千名本港消費者，期間本地確診數字屢創新高。結果顯示，21%受訪者表示遭到減薪，而12%受訪者表示自己或有家人失業。此外，18%受訪者表示工作時數被減少；自己或有家人被要求停薪留職的受訪者增加5個百分點至15%。

在此情況下，27%消費者預計無法全額繳付帳單或償還貸款，較去年第四季增加5個百分點，而有關趨勢於去年第二季至第四季持續改善。在表示無法履行財務責任的受訪者中，打算利用信貸處理帳項的人數持續上升；計劃只償還部分金額的受訪者升至25%；計劃利用帳單假期或其他信貸通融安排的受訪者則升至19%。

報告亦提出，近一半受訪者計劃申請新信貸或再融資，較去年第四季升8個百分點。當中46%計劃申請私人貸款，其次是信用卡(39%)及汽車貸款(33%)。雖然信用卡是香港市場最廣泛使用的消費信貸產品，惟調查顯示，計劃申請新信用卡的消費者下降5個百分點。

環聯亞太區產品技術與風險管理高級總監張家龍表示，此次疫情中銀行和財務機構客戶整體風險變化不大，同時銀行亦有做足風險管理，避免壞帳發生。是次調查可見，消費者借貸信心有所提升，失業情況亦逐漸改善，相信本港信貸市場方向良好。