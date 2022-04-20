柏瓏I首張價單提供168伙　入場費607萬元

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，首批單位屬超級開心價，折實售價由607.99萬至1,399.44萬元，折實呎價由16,008至19,004元。即供最高16%折扣計，有近九成單位售價低於1,000萬元。

而今批入場單位為第1期第2座1樓B2室 ，實用面積354方呎，屬一房間隔，折實呎價17,175元。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，呎價最低單位為第1期第2座1樓A1室， 實用面積472方呎，屬兩房間隔，折實售價為755.58萬元。他形容，首張價單屬於驚喜上車價。

中國海外地產董事總經理游偉光指，三房售價及呎價最低單位為第1期第3座5樓A2室，實用面積727方呎，折實價為1,271.3萬元，呎價約17,512元。

資料顯示，該區對上新盤為元朗站上蓋項目The YOHO Hub，於去年12月以折實平均呎價19,899首推206伙。至於，附近鐵路物業近期二手呎價方面，一站之隔的荃灣西海之戀約21,400元，荃灣西全．城滙則約20,440元。今次開價的柏瓏I，入場費為607.99萬元，料為近年首批入場費最低的鐵路物業項目。