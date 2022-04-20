歌禮：旗下新冠口服藥有望明年次季向藥監局提交上市申請
2022年04月20日 17:33
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歌禮製藥(01672)主席兼行政總裁吳勁梓在媒體發布會上表示，旗下自主研發的治療新冠肺炎的候選口服藥ASC11有望於明年第二季向國家藥監局提交新藥上市申請，最快或可在其後兩個月內獲批緊急用藥授權。
他指出，以蛋白酶為靶點的ASC11的抗病毒活性良好，並對包括Omicron在內的變異病毒株保持活性，其活性對標輝瑞的奈瑪特韋高出多倍，強調該款口服藥有望成為同類藥物的最佳選擇。由於預期藥效良好，屆時或不需要配合利托那韋片服用。
他透露，ASC11計劃於今年底前完成健康受試者約100人的I期臨床試驗，明年初則展開為期5個月的III期臨床試驗，將採用國際多中心臨床方式，受試者約1800人，首階段申請的適應症是輕中度症，之後進一步對重症和預防進行臨床。
對於國外開拓藥業(09939)等內地藥企的新冠肺炎藥物已進入III期臨床，他指出，口服藥的臨床用藥僅需要5天，因此預計進度較快，相信旗下藥品上市的時間最多只會與其他藥廠相差3至6個月，又形容國內外疫情是「一波波的來」，相信藥效強、安全性高的ASC11屆時仍可獲得市場份額。
集團同時正開發以聚合酶作靶點的口服藥ASC10，吳勁梓表示，若病毒再出現變異，不排除將來需要兩種藥聯合使用，故集團希望同時覆蓋兩個靶點，初步觀察以蛋白酶作靶點的用藥效果較佳，而ASC10進度較ASC11早三個月，料於明年2至3月申請上市。