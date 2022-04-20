灣仔謝斐道303號全幢商廈及一批車位標售　意向價約18.5億

高力承業主凱龍瑞集團委託為公開招標出售灣仔謝斐道303號全幢商業大廈，以及毗鄰的告士打道160號海外信託銀行大廈41個車位，兩批物業意向價共約18.5億港元，截標日期為今年6月8日。

該行發言人表示，該商廈現時出租率近八成，14樓以上有海景，估計整項物業市值月租金可近500萬元，該項目與車位可分別購買，意向價分別約17.3億元及約1.2億元，可透過公司轉讓形式成交。物業天台亦獲批加建廣告牌，可供新買家宣傳自身品牌或出租，以提升租金回報。

該幢商廈樓高25層，總建築面積約86,212方呎，地下商舖部分現分別由健身中心及高級美容院承租，1樓至9樓承租予多間知名食肆，中高層租作寫字樓。此外，大廈提供3部升降機，標準樓層每層樓面約3,200方呎，樓底負重均達5Kpa，可容納更多餐飲租戶。參考灣仔及銅鑼灣區的銀座式商廈，呎租可達約50至80水平。

凱龍瑞集團中國香港首席執行官何震東表示，物業前身為王子酒店，經兩年時間進行大型翻新，耗資約1.8億元，重新打造大廈外觀及室內裝修，所有機電系統亦相應更新及提升。高力資本市場及投資服務部高級行政董事王唯峰指，該商廈可配合灣仔北未來的發展方向，迎合租戶開設餐廳、寫字樓或娛樂場所的需要。