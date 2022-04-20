財匯局：有核數師涉違規評估商譽計量及減值

財務匯報局採納了一份調查報告，指出一家上市公司的核數師未能獲得充分適當的證據，來評估因上市實體的一項收購而產生的商譽的計量和減值估算，該商譽已包括在上市實體截至2016年的財務報表。該公司於2017年就該商譽進行了全面減值。

根據經修訂的財務匯報局條例的過渡性條文，由於相關審計已於2019年10月1日前完成，財匯局已將該調查報告轉介香港會計師公會，以決定是否需要採取任何紀律處分。為免影響紀律處分程序，相關人士之名稱將不會於此時公開。

有關個案由兩間監管機構於2017年12月及2019年5月轉介至財匯局，並於2018年7月12日展開調查。

財匯局指出，被收購方公允價值被誇大，因其包括了作為非營運資產的建築物的公允價值，及用於被收購方在預測期內的業務計劃的持續使用建築物產生的預計現金流量。另外，在估計被收購方公允價值時，所採用與被收購方業務計劃相關的某些關鍵指標並不合理，亦缺乏理據支持，包括但不限於預計收入、利潤率、成本、營運資金和資本開支；以及減值評估並未根據資產減值「HKAS 36」的規定考慮歸屬於非控股權益的商譽，導致2016年的商譽計量存在重大錯報。

財匯局又指，核數師任命了一名估值師就被收購方的公允價值進行審查。調查發現，該審查並無書面協議，估值師在審查中亦未處理上述商譽減值評估的問題，而核數師亦沒有在估值師的工作中識別出這些缺失。同時並無就現金產生單位之公允價值減去棄置成本，以及其使用價值取得證據，並發出了不適當的無保留意見，斥核數師未能恰當理解或應用適用的財務匯報準則；以及在評估現金產生單位的可收回金額時採取適當的專業懷疑態度。