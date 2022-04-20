內地首季公共預算收入6.2萬億人幣　按年升逾8%

內地財政部公布，今年首季全國一般公共預算收入為6.2萬億元人民幣(下同)，按年增8.6%。當局表示，主要受前兩個月經濟持續穩定恢復和生產物價指數按年上漲影響，財政收入運行總體平穩。

官方數據顯示，今年首季全國稅收收入5.24萬億元，按年增長7.7%。主要稅種中，國內增值稅增長3.6%，主要是工業增加值增長、生產物價指數上漲帶動，同時製造業中小微企業緩稅政策延續實施等因素拉低增幅。企業所得稅增長9.8%，主要是工業經濟穩定恢復、工業企業利潤增長帶動，工業企業所得稅增長20.4%，同時房地產、建築業企業所得稅按年下降。個人所得稅增長16.5%，除居民收入增長帶動外，還與股權等財產轉讓和股息紅利收入增長有關。進口環節稅收增長21.6%，主要受國際大宗商品價格上漲和一般貿易進口持續較快增長帶動。出口退稅按年多退1,185億元，增長31.3%，有力支持出口增長。

至於非稅收入按年增長14.2%，主要是部分地區多渠道盤活閒置資產，以及能源資源價格上漲帶動石油特別收益金專項收入、礦產資源專項收入等增加較多。

季內全國一般公共預算支出按年增長8.3%，至6.35萬億元，為預算的23.8%，進度比去年同期加快0.3個百分點。民生等重點領域支出得到有力保障。中央本級支出按年增長4.5%，扣除國債發行付息、儲備等支出後增長2.4%；地方財政支出按年增長8.8%，為預算的24.6%。