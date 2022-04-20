新地12大商場料5月上旬營業額將再升35%

新地代理(銷售及租賃)董事鍾秀蓮表示，第一輪電子消費券為受疫情影響的市道帶來商機，加上復活節一連4日假期，市民消費意欲明顯大增，12大商場乘勢同步推出聯場、商場及商戶三重消費優惠，帶動商場營業額。而5月上旬有兩個長周末及母親節等，預料可進一步推動消費氣氛，重現黃金晚市商機。

復活節期間，該批商場令生意倍升，其中電子影音方面，如東港城及將軍澳中心有不少市民購入大型電視及冷氣機等，而珠寶首飾方面，北角匯、東港城及上水廣場均錄得10萬至30萬元的珠寶、鑽石及手錶等大額交易。至於上水廣場亦錄得多宗逾萬元購買保健產品個案，而各商場人均消費介乎6,000至2萬元不等。食肆方面，午市入座率均高達90至100%，並重現排隊人龍。