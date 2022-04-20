每百日圓低見6.06港元　日行憂未見底

日本央行提出以0.25厘的固定利率無限量購買10年期日本國債，消息一出，日圓匯價繼續向下，美元兌日圓再跌0.3%，低見129.4；每百日圓兌港元跌至6.0667，再創近20年低位，勢將進一步加劇日本貿易困境。

對於日圓快速貶值，三菱UFJ銀行首席分析師井野鐵兵直言，「從未經歷過這樣快速的日圓貶值，日圓將在何時見底仍是未知數。」關鍵的是，即使是在美元兌日圓逼近130關口之下，仍未出現日圓買盤，因此短期內繼續下探的可能性很大。

貨幣貶值及能源價格上揚，使日本貿易逆差擴大，3月出口按年增14.7%，惟增幅顯著放緩，出口亦受到汽車出貨量下降0.7%拖累；進口則按年暴增31.2%。此消彼長之下，日本3月貿易逆差高達4,124億日圓，較原先預測高出3倍，為連續第8個月出現貿易逆差，創2015年以來最長的持續逆差，亦為市場沽出日圓提供理由。

報告又顯示，3月日本對內地出口額僅增2.9%、對美國出口額勁增23.8%，而對歐洲出口額亦增長16.8%。以金額來看，內地佔日本出口至少20%以上，為最大貿易夥伴。內地對新冠病毒「清零」政策，加上封城延阻礙製造業，料影響日本的零件出口。

俄烏衝突導致的物流網混亂和日本政府禁止對俄出口措施影響下，3月日本對俄出口額減少31.5%，進口額則受液化天然氣(LNG)等能源價格上漲推動而增長89.6%。

日本首相岸田文雄已提高燃油補貼，設法幫助家庭應付油價上漲的衝擊，他預料，未來幾天宣布進一步經濟措施，以緩解能源通脹。