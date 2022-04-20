三葉草︰新冠康復者打其疫苗有更高保護效力

上述臨床試驗共有約3.01萬人參與，數據顯示與未「中招」人士的安慰劑組受試者相比，康復者個體接種一劑和兩劑SCB-2019顯示出對預防任何新冠病毒感染引發的任何嚴重程度的新冠肺炎的累積保護效力，分別為89.7%和93.8%，進一步明顯降低了感染任何嚴重程度新冠肺炎的風險，亦有良好的安全性。徵集性局部不良事件大多是發生在注射部位的輕微和短暫的疼痛，並在第二劑時發生頻率下降。

三葉草周二(19日)公布過兩項正在進行的SCB-2019評估研究的更多積極數據，數據顯示在基礎免疫接種後約6個月仍具持久的保護效力，以及接種一劑加強針後，產生了中和Omicron和其他值得關注變種病毒的「強勁免疫應答」。

這些數據來於100多名受試者的擴大數據集，已在周一(18日)舉辦的2022年華盛頓年世界疫苗大會(World Vaccine Congress Washington 2022)上公布，期望在不久的將來將這些研究的完整結果提交給同行評審期刊。

該企又謂，已接種2劑阿斯利康疫苗的個體中，接種SCB-2019加強針誘導的針對原型毒株的中和抗體水平，比接種3劑阿斯利康的個體高出約4倍，同一條件下對Omicron的中和抗體水平高出約3倍，又謂對Beta、Gamma、Delta和Omicron等值得關注變種病毒有更強的中和抗體反應。