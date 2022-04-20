內房未見曙光　傳恒大五一長假推2000盤套現

內地已推出多項「維穩」樓市政策，但新一輪疫情爆發及債務風險雙重夾擊下，有投行預計「封城」措施或將持續至5月中旬，恐拖累今年全國新屋銷售量瀉逾兩成。有人行前官員更建議，在不改變去槓桿政策目標下，適當延長房地產行業去槓桿周期，包括適當調整三道紅線和貸款集中度考核要求，為行業應對疫情爭取時間。

中歐國際工商學院教授、中國人民銀行調查統計司原司長盛松成接受外媒訪問時表示，去年下半年部分房企因為資金緊張而被迫放慢施工節奏，甚至形成爛尾樓，對消費者信心衝擊較大；本輪疫情可能帶來同樣風險，或進一步打擊消費者信心、衝擊房企的銷售。他建議，對於「三道紅線」不達標的房企，監管部門可考慮按當前指標維持6個月不上升的前提下，繼續提供貸款；「貸款集中度管理」對於各銀行的達標時間也可以考慮往後推遲半年或一年。

此外，有官媒發評論文章指，應發揮好穩樓市在穩定大盤中的作用，推出利好市場恢復的政策必不可少，惟重申「房住不炒」的底線不會突破。