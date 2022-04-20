內房未見曙光 傳恒大五一長假推2000盤套現
2022年04月20日 20:48
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內地已推出多項「維穩」樓市政策，但新一輪疫情爆發及債務風險雙重夾擊下，有投行預計「封城」措施或將持續至5月中旬，恐拖累今年全國新屋銷售量瀉逾兩成。有人行前官員更建議，在不改變去槓桿政策目標下，適當延長房地產行業去槓桿周期，包括適當調整三道紅線和貸款集中度考核要求，為行業應對疫情爭取時間。
樓市「見底」時間或再度延後，內房股周三(20日)捱沽，即使是國資背景的華潤置地(01109)及中國海外發展(00688)分別瀉6.86%及6%，收報35.25元及25.05元。碧桂園(02007)跌6.31%，旗下碧桂園服務(06098)插逾一成，報32.65元，表現差絕藍籌。龍湖集團(00960)亦跌2.97%。
中歐國際工商學院教授、中國人民銀行調查統計司原司長盛松成接受外媒訪問時表示，去年下半年部分房企因為資金緊張而被迫放慢施工節奏，甚至形成爛尾樓，對消費者信心衝擊較大；本輪疫情可能帶來同樣風險，或進一步打擊消費者信心、衝擊房企的銷售。他建議，對於「三道紅線」不達標的房企，監管部門可考慮按當前指標維持6個月不上升的前提下，繼續提供貸款；「貸款集中度管理」對於各銀行的達標時間也可以考慮往後推遲半年或一年。
美銀證券相信，內地50多個主要城市中，多達兩成房企銷售項目正受到疫情打擊，其中華潤置地、遠洋集團(03377)及融創中國(01918)在實施封城多日的上海市有重大敞口。至於新城發展(01030)、旭輝控股(00884)及中國金茂(00817)在長三角敞口最大。該行每周數據顯示，內地28個城市的一手銷售跌幅，由上月按年跌50%，擴大至63%。
此外，有官媒發評論文章指，應發揮好穩樓市在穩定大盤中的作用，推出利好市場恢復的政策必不可少，惟重申「房住不炒」的底線不會突破。
房企消息方面，仍在停牌的中國恒大(03333)據報周三於內部發布有關五一長假期間10項重點營銷措施及專項考核的通知，要求由項目總牽頭與當地政府部門積極努力溝通，取得當地政府支持恢復銷售的各項措施，包括不限於協調銀行恢復按揭業務等，要將恢復銷售的綜合方案與當地政府溝通取得認可，使得其他各項重點營銷措施能夠實施。內媒引述一名恒大員工表示，長假期間將有2,000套現樓推出。
另外，融創中國子公司被追數，中國執行信息公開網顯示，融創房地產集團有限公司於周二(19日)新增一則被執行人信息，執行標的約3,851萬元人民幣，執行法院為北京市朝陽區人民法院。融創仍在停牌，以待刊發經審核業績，旗下融創服務(01516)急挫8.62%，報4.24元。