粉嶺花都廣場兩房戶515萬沽　持貨4年帳蝕25萬

二手交投活躍，粉嶺上水區4月暫錄約100宗買賣，但業主仍要蝕讓，粉嶺花都廣場兩房單位，累減35萬元，以515萬元沽出，原業主持貨約4年帳面蝕25萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯丘松原表示，赤柱居屋龍德苑B座低層20室，實用面積約214方呎，買家為上車客，並一直有意在港島區物色400萬元以下單位，參觀後被屋苑環境所吸引，原業主於已補價自由市場叫價約358萬元，議價後斥345萬元承接，呎價約16,121元。

●中原莊劍嵐透露，鰂魚涌太古城4月暫錄28宗買賣，平均實用呎價約19,138元，屋苑耀星閣高層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望園景，附有裝修，3月以1,130萬元放盤，放盤1個多月，獲用家洽購，終以1,068萬元易手，呎價約21,233元。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌南豐新邨4月至今錄得14宗買賣，較3月同期上升約6倍，平均實用呎價約15,422元，屋苑9座高層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，放盤兩星期，即減80萬元，以810萬元易手，呎價約15,698元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園F座中層6室，實用面積約456方呎，兩房設計，望樓景，原先叫價828萬元，最終降價18萬元成交，減幅約近2.2%，以810萬元成交，呎價約17,763元。

●利嘉閣梁啟豪指，天后美城花園大廈低層E室，實用面積約440方呎，兩房間隔，望山景，成交價730萬元，呎價約16,591元，原業主約於2013年以約500萬元購入，持貨約9年轉手帳面獲利230萬元。

●中原張偉光稱，大坑龍華花園2座低層E室，實用面積約694方呎，兩房間隔，望山景，以1,435萬元連租約易手，呎價約20,677元，新買家屬於投資客，單位現以2.95萬元租出，租金回報約2.5厘。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島4月錄約12宗買賣，較上月全月7宗近倍升，屋苑3座高層D室套三房戶，實用面積約598方呎，呎價約17,023元，原業主於2013年6月以726萬元一手購入，持貨約9年帳面獲利逾292萬元，期間升值約40%。

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九龍區

●香港置業胡國安透露，牛頭角淘大花園4月暫錄約18宗買賣，較上月同期激增約2.6倍，屋苑K座中低層2室，望內園景，兩房間隔，實用面積約391方呎，以638萬元放盤半年後即獲同區客洽詢，減價20萬元，以約618萬元成交，呎價約15,806元。

●香港置業吳仁傑稱，啟德尚．珒溋2座中層D室，實用面積約557方呎，兩房間隔，以約2.5萬元放租約3個月，外區客經議價後減價6,000元或約24%，以1.9萬元承租，呎租約34.1元，以2020年1月購入價計，回報率僅約1.7厘。

●香港置業陳煒鈞表示，啟德嘉匯8座低層B室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望園景，以約1.6萬元放租約兩星期後，吸引外區客洽詢，雙方零議價承租出，呎租約35.6元。

●中原麥少基指，九龍塘畢架山花園1座中層A室，實用面積約1,179方呎，套四房間隔，另設工人套房，以1,780萬元連雙車位沽出，呎價約15,098元，原業主於1995年10月以635萬元連雙車位購入，持貨26年多帳面獲利1,145萬元，期內升值約1.8倍。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙居屋樂富嘉強B座高層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，放盤僅1日，即於已補價自由市場零議價下以972萬元售出，呎價約15,070元。

●美聯殷勒麟稱，紅磡黃埔花園4月暫錄約16宗買賣，屋苑11期6座低層F室，實用面積約639方呎，套三房間隔，吸引同區客承接，成交價991萬元，呎價約15,509元。

●中原鄭永馨指，大角咀港灣豪庭7座高層C室，實用面積約512方呎，三房間隔，享市景，議價後以1,069萬元成交，呎價約20,879元，新買家為外區換樓客，放寬按保即拍板入市，原業主於2018年以1,000萬元購入，持貨約4年帳面僅獲利69萬元。

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新界區

●中原陳敬天指，粉嶺上水區4月暫錄約100宗買賣，其中粉嶺花都廣場錄約10宗，包括8座低層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約550萬元，其後減至520萬元，議價後以515萬元獲承接，呎價約13,919元，原業主於2018年以540萬元購入，持貨約4年帳面蝕約25萬元。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺花都廣場3座高層G室，實用面積約526方呎，三房間隔，望山景，原先叫價700萬元，放盤4個月，獲同區換樓客以685萬元承接，呎價約13,023元。

●世紀21奇豐蔡惠娟透露，粉嶺中心B座中層7室，實用面積約535方呎，三房間隔，放盤兩個月，開價668萬元，近日獲同區租客以646萬元承接，呎價約12,075元。

●中原吳偉文表示，粉嶺帝庭軒4月錄3宗買賣，屋苑2座高層H室，實用面積約419方呎，兩房間隔，開價約650萬元，減價至628萬元獲承接，呎價約14,988元，新買家為年輕上車客，獲父母資助部分首期入市。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣翠怡花園2座低層D室，實用面積約442方呎，兩房間隔，呎價約14,027元，原業主於2006年以約135萬元購入上址，持貨約16年，現轉手帳面獲利485萬元，物業升值約3.6倍。

●美聯周麗萍指，屯門盈豐園2座高層E室，實用面積約367方呎，兩房連簡約裝修，以488萬元獲租客用家承接，較開價500萬元低約2.4%，呎價約13,297元。

●中原余仲平稱，荃灣萬景峯4月至今錄得7宗成交，荃灣萬景峯5座中層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，享內園及市景，去年12月開價1,050萬元，開價屬市價，最終微減2萬元，以1,048萬元沽出，呎價約20,630元，新買家為換樓客。

●中原伍潔玲指，荃灣愉景新城4月累錄約13宗買賣，屋苑12座高層A室，實用面積約652方呎，套三房間隔，享內園景，上月以1,020萬元放盤，新近以990萬元易手，呎價約15,184元，減幅約3%，新買家為區內換樓客。

●中原呂宗霖稱，荃灣恒麗園6座中層A室，實用面積約680方呎，套三房間隔，享全海景，連車位叫價880萬元，微減15萬元或約1.7%，即以865萬元沽出，呎價約12,721元，相隔約三星期，同類型單位成交價升35萬元或約4%，新買家為外區換樓客。

●中原麥耀倫透露，荃灣區4月累錄逾150宗二手買賣，已超上月全月約140宗，區內富麗花園昌華閣中層D室，實用面積約318方呎，兩房間隔，開價520萬元，在買家積極還價下，減價22萬元至498萬元沽出，呎價約15,660元，新買家為上車客。

●祥益袁思賢指，屯門慧豐園3座低層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，遂便決定以580萬元購入自用，呎價約11,910元。

●祥益表示，屯門居屋兆山苑L座高層1室，實用面積約546方呎，兩房間隔，新買家考慮到家人居於鄰近屋苑，方便照應，加上原業主叫價，由4月初於已補價自由市場開價528萬元，累減11萬元，終以517萬元售出，呎價約9,469元。

●祥益胡志偉稱，屯門盈豐園1座中層B室，實用面積390方呎，兩房間隔，放租不足24小時即獲承租，租客為外區客，考慮到屋苑鄰近上班地點，可節省通勤時間，加上業主有500元的議價空間，遂便決定以1.15萬元即睇即租，呎租約29.5元。

●祥益林偉光表示，屯門大興花園1期連天台戶，實用面積約394方呎，兩房間隔，原業主叫價由588萬元，累減38萬元，區內首置客遂便決定以550萬元購入自用，呎價約13,959元。

●美聯梁磊昇表示，屯門居屋兆軒苑A座高層13室，實用面積約544方呎，三房間隔，吸引區內分支家庭買家於已補價自由市場以540萬元購入，呎價約9,926元。

●美聯梁浩文表示，屯門南浪海灣2座高層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內園景，輕微減價1%，即獲用家以730萬元購入，呎價約13,985元。

●美聯羅立恒稱，屯門卓爾居1座低層D室，實用面積520方呎，兩房開則，望山景，放盤半日，火速獲區內用家斥資773.8萬元市價購入，呎價約14,881元。

●利嘉閣朱子華指，元朗御景園2座中層C室，實用面積約647方呎，套三房間隔，連一個車位，望公園景，原先叫價810萬元，現以758萬元成交，呎價約11,716元，屋苑本月暫錄兩宗二手買賣，現時約有35個單位放售，叫價由580萬元起。

●利嘉閣周雪雯透露，上水中心2座低層F室，實用面積約342方呎，兩房間隔，日前以1.2萬元獲承租，呎租約35元，屋苑目前約有13個放租，租金叫價由1.1萬元起。

●美聯葉容生表示，上水皇府山7座低層F室，實用面積約618方呎，三房間隔，同屋苑業主持有兩房單位自住，欲趁市況逐步回升之際換樓，日前早上賣出持有單位後，晚上隨即議價終以865萬元再入市，呎價約13,997元。

●中原霍栢雄稱，火炭駿景園4月暫錄約6宗買賣，屋苑最新錄10座中層G室，實用面積約974方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,550萬元，議價後以1,508萬元易手，呎價約15,483元，新買家為用家。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田夾屋晴碧花園2座中層H室，實用面積約470方呎，兩房間隔，放盤10日，原先於自由市場叫價750萬元，獲買家以730萬元承接，呎價約15,532元。

●中原黎宗文指，沙田第一城4月暫錄約28宗買賣，較上月同期增約2.1倍，屋苑36座中層F室三房戶，實用面積約478方呎，叫價約790萬元，議價後售788萬元，呎價約16,485元，原業主於2019年以640萬元購入，持貨3年帳面賺約148萬元，升值約23.1%。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田濱景花園3座中層C室，實用面積約544方呎，套三房間隔，望河景，業主放盤1個月，叫價928萬元，減83萬元，減幅約9%，以845萬元沽出，呎價約15,533元。

●中原侯惠良透露，大圍名城4月暫錄16宗買賣，屋苑盛世1座左翼中層C室，實用面積約958方呎，套四房間隔，開價約1,900萬元，日前議價後以1,850萬元易手，呎價約19,311元。

●中原黎宗文指，大圍聚龍居4月暫錄約3宗買賣，屋苑2座低層B室，實用面積約1,241方呎，套四房及工人套房間隔，早前叫價約1,900萬元，及後減至1,850萬元，日前議價後連兩個車位以1,698萬元易手，呎價約13,683元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山薈晴4月暫錄約2宗成交，屋苑2座中層A5室，實用面積約225方呎，開放式間隔，開價約460萬元，議價後以435萬元易手，呎價約19,333元，原業主於2018年以368萬元購入，持貨約4年帳面獲利約67萬元，單位升值約18.2%。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山海典居3座低層C室，實用面積約1,105方呎，三房間隔，享海景，原先叫價1,550萬元，放盤4個月，減價125萬元，減幅8.1%，獲買家以1,425萬元承接，呎價約12,896元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山雅典居4座高層A室，實用面積約775方呎，三房間隔，享海景，放盤時叫價1,130萬元，放盤4個月，其後調整至1,116萬元沽售，呎價約14,400元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山迎海3座低層H室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望園景及海景，原先叫價900萬元，放盤僅2天，微減12萬元，最終以888萬元承接，呎價約17,903元，原業主於2019年4月以808萬元購入，持貨滿3年SSD期鬆綁即沽，帳面獲利80萬元，期內升值約10%。

●美聯任征指，西貢清水灣相思灣路雙號地段全幢，實用面積約2,100方呎，吸引用家斥資3,000萬元承接，呎價約14,286元，原業主於2015年2月斥資2,000萬元購得，轉手帳面獲利1,000萬元，升值約五成。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢大藍湖單號分層村屋，三房間隔，連天台，望山景，原先叫價988萬元，減120萬元或減幅12.1%，以868萬元成交。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳維景灣畔1座低層G室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價890萬元，減價至880萬元易手，呎價約17,188元，新買家偕同風水師睇樓，即拍板成交。

●美聯余偉峰表示，將軍澳維景灣畔4月暫錄約28宗買賣，屋苑5座中層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望海景，同類型海景放盤較少，吸引用家承接，單位原先叫價990萬元，調減至970萬元沽出，減價20萬元，減幅約2%，呎價約18,982元。

●香港置業莊家豪透露，將軍澳都會駅4月錄約5宗買賣，屋苑6座低層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以930萬元放盤半年，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價50萬元，以880萬元易手，呎價約17,495元，新買家為首置客，在無睇樓情況下入市。

●中原黃仕斌稱，將軍澳城中駅6座高層E室，實用面積約633方呎，套三房間隔，望山景，月初開價1,100萬元，議價後以1,055萬元，呎價約16,667元，新買家為同區客，受惠於按保措施放寬，決定加快換樓步伐，最終承接上址作新居。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳天晉IIIB期1B座中層G室，實用面積約365方呎，兩房間隔，成交價740萬元，呎價約20,274元，原業主於2014年11月以約471.6萬元購入，持貨約8年半帳面獲利268.4萬元，物業升值約57%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑G座中層12室，實用面積約539方呎，兩房間隔，去年八月放盤，於已補價自由市場叫價705萬元，過去多次調整叫價至660萬元，最終獲外區買家以645萬承接，累積減幅達約8.5%，呎價約11,967元。

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