美股全線向好　寶潔升逾1%

剛出爐的美國大企業業績參差，道指升302點，至35,213點；標指升26點，至4,488點；以科技股為主的納指周三(20日)早段亦升58點，13,678點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,016點，升87點，高水71點。

日用品巨頭寶潔(P&G)公布，3月底止財政季度收入按年增長7.02%至193.81億美元，不計併購等因素按年增長10%，為有紀錄以來最勁，但主要由於各分部產品加價，商品價格及物流成本上漲等因素令期內毛利率按年萎縮4.01個百分點至46.72%，純利按年僅增長3.63%至33.67億美元。

該企季內經調整每股盈利1.33美元，勝預期，並且上調6月底止本財政年度業績財務指引，收入增長預測提高一個百分點到4至5%，同時重申全年每股核心盈利增長預測介乎3至6%，可是受通脹及美元攀升影響，預料增幅最終只能偏向3%。

寶潔現估計本年商品價格不利影響達25億美元、運費衝擊達4億美元，為連續3個季度上調通脹預測，財務總監直言俄烏戰事推高能源成本等問題會繼續帶來成本壓力。該股曾升1.43%。

另一道指成分股國際商業機器(IBM)上季收入按年增長7.65%至141.97億美元，其中混合雲服務收入按年增長14%至50億美元，期內純利按年倒退23.24%至7.33億美元，經調整每股盈利1.4美元，比市場預期略低。

該企上調今年業績指引，若匯率不變，全年收入增長可達「中高單位數範圍的上限」，計及已分拆上市的資訊科技公司Kyndryl，可再增3.5個百分點，其股價升5.87%%。

另外，全球首富馬斯克銳意收購社交平台Twitter，消息指他計劃自費100億至150億美元資金，並委託摩根士丹利為他籌集額外100億美元貸款，計劃在10天內對Twitter提出收購要約。Twitter股價跌1.16%。

持有價值約23億美元巴郡股票的加州公務員退休基金(CalPERS)擬在本月稍後的巴郡股東周年大會上，提議罷免股神巴菲特的董事長職務，但支持他繼續做行政總裁，指一人身兼此兩職會不利公司管治。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯預期，聯儲局今年將加息至介乎2.25至2.5厘，之後會否再加取決於屆時經濟及通脹水平，惟他相信息口終將超越中性水平。所謂中性水平，代表貨幣政策既不抑制也不刺激經濟，聯儲局官員多數認為是介乎2.25至2.5厘水平。