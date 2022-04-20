一手樓氣氛轉熱　六大新盤群起搶客

社交距離措施放寬在即，發展商急不及待展開推盤部署，市場上至少6個項目群起出撃。繼啟德項目之後，一周內有第二個新盤開價，錦上路站項目以折實平均呎價約17,608元推出首批168個單位。

●錦上路站柏瓏I首批168伙一房入場費607.99萬元

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，首批單位屬超級開心價，折實售價由607.99萬至1,399.44萬元，折實呎價由16,008至19,004元。即供最高16%折扣計，有近九成單位售價低於1,000萬元。而今批入場單位為第1期第2座1樓B2室 ，實用面積354方呎，屬一房間隔，折實呎價17,175元。

田兆源估計，該盤與鐵路沿線、屯馬綫附近一帶項目比較，有接近兩成折讓。項目將於明日起開放示範單位予公眾參觀，稍後再公布收票安排。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，呎價最低單位為第1期第2座1樓A1室， 實用面積472方呎，屬兩房間隔，折實售價為755.58萬元。他形容，首張價單屬於驚喜上車價，估計會吸引年輕買家，估計市場上抑壓的購買力將逐步釋放。

中國海外地產董事總經理游偉光指，三房售價及呎價最低單位為第1期第3座5樓A2室，實用面積727方呎，折實價為1,273.1萬元，呎價約17,512元。

●長沙灣映築下周二發售114伙

項目下周二發售的單位共114伙，當中108伙以價單形式發售，折實售價由689.98萬至945.53萬元，呎價20,972至25,544元，另同日有6個頂層特色單位以招標形式推出。

●啟德THE HENLEY II突擊上樓書

啟德有新盤加入搶客戰，恒地旗下啟德THE HENLEY II周三(20日)突擊上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網，項目為一幢樓高35層的住宅大樓，提供301伙，最細的一房單位實用面積由379方呎起。據悉，項目有機會短期內公布首張價單。

據樓書顯示，該盤實用面積介乎379方呎至1,365方呎，間隔涵蓋一房至三房，另設小量連天台特色戶。項目標準樓層每層有9伙，並提供4部升降機。全盤面積最細單位為H室，實用379方呎，採一房間隔。至於面積最大的單位為40樓A室，實用面積1,365方呎，三房間隔，連616方呎平台及1,147方呎天台項目原定預計關鍵日期為今年4月30日，惟現已延後至6月30日。

●啟德MONACO MARINE暫收約3,700票

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE將於周六(23日)首輪發售308伙，該公司常務董事黃光耀表示，項目累積收到約3,700個認購登記，超額認購約11倍。

●旺角利奧坊‧壹隅短期內公布首張價單

恒地發展的旺角利奧坊‧壹隅推售步伐加快，項目示範單位日前曝光後，料會於日內公布首張價單。

●大埔白石角優景里項目部署推盤

●黃竹坑站揚海兩房售1,817.12萬元

●沙田大埔公路畢架．金峰累沽25伙 涉4.7億元

●觀塘凱滙連沽2伙連天台戶

信和置業旗下觀塘凱滙，最新透過招標連沽2伙連天台戶，套現約3,469.36萬元。當中，包括1座50樓G室，實用面積828方呎，三房連儲物室間隔，附633方呎天台，以2,153.24萬元成交，呎價約26,005元。

●堅尼地城KENNEDY 38周日發售5伙

●海日灣II三房售1,513.3萬元

大埔白石角海日灣II最新沽出第9座7樓D室，實用面積1,019方呎，三房間隔，成交價為1,513.3萬元，呎價約14,851元。

●西營盤藝里坊‧1號延長付款計劃成交期

恒地旗下西營盤藝里坊‧1號近日修改價單，延長部分付款辦法的成交期。其中，原本的現金或即時按揭付款計劃為90天成交，現更新至「優越1100」付款計劃為1100天成交。而享有的3%直減折扣維持不變。買家簽署臨時買賣合約時支付5%樓價，30日內支持3%樓價，60日內支持2%，其餘90%樓價則於簽署臨時買賣合約後1100天內支付。