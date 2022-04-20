Netflix料次季付費用戶大跌200萬　股價急挫37%

Netflix把上季整體付費用戶萎縮歸因暫停俄羅斯業務，戰事令公司失去70萬名用戶，否則應淨增50萬名。但事實上，4大業務地區當中，有3個上季錄得付費用戶減少，其中美國和加拿大市場為重災區，按季減少64萬名。該企管理層表示，加價是宏觀因素外阻礙用戶增長另一原因，但美加的跌幅符合預期，強調加價對收入極為重要。

不過，該公司上季在亞太區還有《殭屍校園》和《華燈初上》等熱爆劇集，區內付費用戶期內淨增109萬名至3,372萬名，尤其在日本、印度、菲律賓、泰國及台灣。

Netflix警告，串流影視平台因2020年疫情高峰而急速增長，隨着疫情好轉，短期收入增長料不似預期，並提出4大影響公司增長的因素，首先是寬頻電視，其次是家庭共享帳戶的情況可能逾一億戶，第三是人所共知的競爭激烈，尤其是傳統媒體「爭飯食」，最後是經濟增長呆滯和通脹等宏觀因素。

不過，Netflix相信，跟別人共享帳戶的家庭中長期具發展潛力，正研究如何變現，並指收視及收入比用戶數量更重要。話雖如此，管理層透露考慮打破傳統、跟對手一樣推出收費較低但有加插廣告的套餐，維持用戶增長。

業績公告顯示，Netflix上季收入按年增9.83%至78.67億美元，主要是公司原創內容製作支出持續加碼下進行加價，純利仍按年倒退6.4%至15.97億美元。本季收入指引為按年增長約一成，不計外匯變動戶均收入會有中高單位數增長。