【產經評論】全球化去不復返 經濟復甦舉步艱

俄烏開火接近兩個月，至今仍未有和平解決的迹象。以美國為首的西方集團對俄羅斯實施前所未有的嚴厲制裁，俄國積極拆解之餘，亦加深了東西分裂，疊加新冠肺炎疫情久未斷尾的衝擊，已徹底顛覆全球化經濟秩序，令復甦之路舉步維艱。全球經貿格局大改觀，取而代之是保護主義抬頭，各國力圖自給自足，非但令全球經濟規模難以再返昔日高峰，更為破壞力更大的熱戰埋下伏線。

打從中美開打貿易戰，世界兩大經濟體改變過去共同發展的基礎，大國博弈揭開全球化逆轉的序幕。及至今年以來俄烏衝突掀出歐洲亂局，讓這些年一直在推動反全球化的美國有機可乘，藉着能源危機迫使歐洲歸隊西方陣營，聯手對付俄國。一方面要打擊積極推動去美元化的俄國經濟，另一方面要藉着推倒與中國有密切合作關係的俄國，削弱中國在國際的影響力。

同樣地，在俄烏衝突中，美國對其印太盟友印度爆買廉價俄國油煤而大表不滿又無計可施，實際上這符合美國的印太戰略，即扶持印度崛起，以制衡中國在地區的影響力，可見美國所作所為，離不開劍指中國這頭號敵人。

眼下亂局，關鍵在於獨霸全球數十載的美國國力衰退，令全球貿易秩序和地區安全賴以維持平衡的基礎動搖，其他國家崛起，此消彼長下，若維持全球化模式，美國的霸主地位早晚不保，這就是美國主導反全球化的動機。

明乎此，見到俄烏衝突下，分別以歐美及中俄為首的東、西兩大集團逐漸成形，實不意外。更要有心理準備，未來圍繞全球貿易、電子支付、流動通訊、貨幣、金融、科技等制度將一分為二，美國的印太戰略正是要在數碼貿易、供應鏈和綠色能源等方面排除中國。大國博弈之下，各國為求自保，只有加強保護意識，提升自給自足率，以應付迎面而來的全球資源爭奪戰，包括能源、糧食、人才等。

世界格局重塑過程中，國際供應鏈進行大重組，意味經貿利益將重新分配。全球市場這個大餅要一分為二，取而代之是地區性發展，規模效益必然要打折，加上通脹危機愈演愈烈，歐美經濟不好過，而新冠肺炎疫情揮之不去，就連這些年經濟增速冠全球主要經濟體的中國亦正面臨經濟滑坡危機，可見全球經濟復甦前景難以樂觀，並正朝衰退甚至大蕭條的方向發展。

歷史殷鑑，世界戰禍往往源於利益和價值的衝突，眼前新冷戰的雛形漸成，不安感嚴重打擊投資與消費。俄烏衝突發展至今，說明美國刻意使之成持久戰，同時正積極部署在亞太地區攪局，以在國內外爭取更多政治利益和固霸本錢，最終會否演變成核武危機，政治家的一念之差，誰都沒有水晶球。

惟可以肯定的是，如此世局，難有寧日，全球化經濟發展的黃金歲月既已告終，面對美國主導的分裂力量，中國得視危機為機遇，積極強化自身競爭力，團結地區力量，藉區域戰略的推演，逐步重塑出新全球化版圖。