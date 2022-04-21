美國上周原油庫存意外減少802萬桶

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存減少802萬桶，預期增加253.3萬桶，前值增加938.2萬桶。

期內，美國汽油庫存減少76.1萬桶，預期減少100萬桶，前值減少364.9萬桶；精鍊油庫存減少266.4萬桶，預期減少93.3萬桶，前值減少290.2萬桶。

美國上周原油出口增加每日209萬桶，至每日427萬桶。上周美國國內原油產量增加10萬桶至每日1,190萬桶。美國原油產品四周平均供應量為每日1,937.3萬桶，較去年同期減少1.5%。

EIA報告顯示，除卻戰略儲備的商業原油上周進口每日583.7萬桶，較前一周減少每日15.8萬桶。除卻戰略儲備的商業原油庫存減少802萬桶至4.137億桶，減少1.9%。

報告顯示，美國上周戰略石油儲備(SPR)庫存減少470.1萬桶至5.56億桶，降幅0.84%。美國至4月15日當周原油出口量為2020年3月13日當周以來最高。至4月15日當周，美國戰略石油儲備庫存降幅錄得2011年9月2日當周以來最大，為連續第32周錄得下降。