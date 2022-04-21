聯儲褐皮書：通脹壓力料在未來數月內持續

美國聯儲局公布稱為《褐皮書》的地區經濟報告指，自2月中旬以來，美國經濟平均溫和地擴張，一些地區報告了適度的就業增長。另外，報告引述企業預計，未來數月通脹恐將持續。

報告指，儘管美國大多數企業招聘艱難，但部分企業的難度並未非常大，帶動就業人口小幅增加；工資的平均增幅溫和，但部分企業大幅加薪。

此外，隨着新冠肺炎疫情的緩解，零售和非金融服務公司的消費支出加速；製造業報告稱整體穩固但銷售變得更加疲弱；至於旅遊業則認為，有迹象表明需求將在未來數月加速增長。

物價水平方面，該報告認為通脹壓力將在未來幾個月內持續。自上次報告以來，通脹的壓力仍然很大且並沒有緩解迹象，企業將繼續把不斷快速上升的投入成本轉嫁給客戶。

報告顯示，在俄烏衝突和歐美對俄制裁之下，原材料、運輸和勞動力成本急劇上升。多個地區報告能源、金屬和農產品價格飆升，同時，亞洲國家的新冠疫情封鎖政策也進一步加劇了供應鏈中斷。

從企業匯報情況看，企業多數情況下更有能力通過提高產品售價而將成本轉嫁給消費者，儘管如此，需求仍然強勁。在全美範圍內，消費者都面臨企業迅速提高價格。報告引述企業預計，未來數月還將漲價。