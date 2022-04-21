美股個別發展　Netflix急挫35%

剛出爐的美國大企業業績參差，美國股市周三(20日)個別發展，道指收報35,160點，升249點或0.71%；標指收報4,459點，跌2點或0.06%；納指收報13,453點，跌166點或1.22%。

業績不如預期的串流影視平台Netflix周三急挫35.12%，收報226.19美元。該公司在今年首季付費用戶數減少20萬至2.21億個，市場預期為增加250萬個。

日用品巨頭寶潔(P&G)公布，3月底止財政季度收入按年增長7.02%至193.81億美元，不計併購等因素按年增長10%，為有紀錄以來最勁，但主要由於各分部產品加價，商品價格及物流成本上漲等因素令期內毛利率按年萎縮4.01個百分點至46.72%，純利按年僅增長3.63%至33.67億美元。

該企季內經調整每股盈利1.33美元，勝預期，並且上調6月底止本財政年度業績財務指引，收入增長預測提高一個百分點到4至5%，同時重申全年每股核心盈利增長預測介乎3至6%，可是受通脹及美元攀升影響，預料增幅最終只能偏向3%。

寶潔現估計本年商品價格不利影響達25億美元、運費衝擊達4億美元，為連續3個季度上調通脹預測，財務總監直言俄烏戰事推高能源成本等問題會繼續帶來成本壓力。該股全日升2.52%，收報163.65美元。

另一道指成分股國際商業機器(IBM)上季收入按年增長7.65%至141.97億美元，其中混合雲服務收入按年增長14%至50億美元，期內純利按年倒退23.24%至7.33億美元，經調整每股盈利1.4美元，比市場預期略低。

該企上調今年業績指引，若匯率不變，全年收入增長可達「中高單位數範圍的上限」，計及已分拆上市的資訊科技公司Kyndryl，可再增3.5個百分點，其股價升7.1%，收報138.32美元。