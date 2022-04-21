陳蓓敏：醫思健康宜低吸　上望阻力位...

市場預期美息向上，美國10年債息升至2.89%，30年債息見3%。國際貨幣基金組織下調美國經濟增長預測由4%至3.7%，全球經濟增長由4.4%下降至3.6%。雖然外圍宏觀經濟條件不穩，美國在其根基下，基調較佳。美國三月新屋開工按月升0.3%，較預期跌1.6%為佳。美元呈強，兑日圓低見128.3，市場估計日圓仍有下跌空間。

長假後，港股受外圍因素，周初曾跌逾600多點，於21,000水平徘徊，再成亞洲區跌幅榜首。人行降準25點子，釋放約5,300億元人民幣，生效於4月25日。市場認為降準不足，憧憬LPR仍有下調空間，可惜中央按兵不動。內地首季經濟增長為4.8%，市場擔心第二季經濟表現。4月國內多市封城，令人擔憂。中央也深知控制疫情重要性和時間緊迫，未來貨幣政策仍有調節空間。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)