陳蓓敏：醫思健康宜低吸 上望阻力位...
2022年04月21日 07:15
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市場預期美息向上，美國10年債息升至2.89%，30年債息見3%。國際貨幣基金組織下調美國經濟增長預測由4%至3.7%，全球經濟增長由4.4%下降至3.6%。雖然外圍宏觀經濟條件不穩，美國在其根基下，基調較佳。美國三月新屋開工按月升0.3%，較預期跌1.6%為佳。美元呈強，兑日圓低見128.3，市場估計日圓仍有下跌空間。
長假後，港股受外圍因素，周初曾跌逾600多點，於21,000水平徘徊，再成亞洲區跌幅榜首。人行降準25點子，釋放約5,300億元人民幣，生效於4月25日。市場認為降準不足，憧憬LPR仍有下調空間，可惜中央按兵不動。內地首季經濟增長為4.8%，市場擔心第二季經濟表現。4月國內多市封城，令人擔憂。中央也深知控制疫情重要性和時間緊迫，未來貨幣政策仍有調節空間。
隨着香港將逐步放寬限聚制令，再加上1萬元政府電子消費券助攻，有利推動零售消費市場。醫思健康(02138)為香港最大醫學美容服務供應商，業務涉及中港兩地，業績穩定增長。年初集團透過收購牙醫服務公司55%股權，把業務拓展至牙醫相關服務。在市場低迷時，積極收購拓展綜合醫療服務公司，為客戶提供更全面服務，計有醫學影像診斷服務，多項性專科服務和物理治療等，地域更伸展至澳門。四月初集團也收購一間獸醫醫院75%股權，在「毛孩」服務畫上記認。建議候低吸納，向上阻力位為9.2元，向下跌穿支持位7.4元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)