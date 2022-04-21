鄧建初：投資前景良好公司未來回報應可觀

海吉亞在內地從事腫瘤醫療業務、放射中心、銷售和租貸放射治療設備、以及提供相關維護和技術支援服務，亦向其他醫院提供管理服務。集團擁有及經營7家營利性民營醫院，管理3家民營非營利性醫院及向15間醫院合作夥伴就其放射性治療中心提供服務，國內人口老化，腫瘤科業務需求甚大，未來前景仍然看好。

中期業績方面，收入9.32億元人民幣(下同)，按年增加47.4%，純利1.98億元，增長82倍，每股盈利32分，現時市盈率約60倍，市盈增長率大幅低於一，顯示估值偏低。

值得注意的風險，是此股波動很大，過往曾有大幅急插的時候，而且國家政策有否對其不利，是不可預測的，但受影響程度應較其餘行業低。建議可分兩注，第一注買入範圍25至26元，目標40元，止蝕位為買入價10%。如果有朝一日大插幾成時買入第二注，此注不需定止蝕位。

創維集團(751)是一間成立於1988年的老牌公司，總部設於中國深圳市高新科技園區，業務跨越粵港兩地，生產消費類電子、網絡及通訊產品，為內地三大彩色電視生產商龍頭之一。近年更進軍國策大力扶持的光伏業務，變成雙線發展，未來會分拆旗下公司上市，對於增強公司資金有極大幫助。

去年九個月業績，營業額358.9億元人民幣(下同)，按年增加33.2%，毛利58.38億元，上升20.8%，錄得盈利7.63億元，增長40%，每股盈利29.01分，表現亮麗。現價市盈率約6倍，市盈增長率低於一，股價低於估值。

風險方面，由於家電產品轉型較快，行業競爭頗大，要時刻留意消費品市場變化。新加入的光伏業務，亦要注意國家之未來政策變化。同樣地，基於此股波動很大，亦可分兩注買入。第一注買入範圍3.5至3.7元，目標5元，止蝕為買入價之10%。如果有朝一日大插數成時買入第二注，此注不需定下止蝕位。

發表至今一個月，海吉亞推介後只回調至28.4元，未能於26至27元之間買入，升至上周四35.6元，惟有耐心等候回至30元以下才吸納。至於創維集團，最低曾跌至3.53元(在3.5-3.7元範圍內)，應已順利吸入，上周四升上3.73元，暫有升幅，中線目標5元，定下10%止蝕便可。如跌穿，可在下一級重要支持位補回。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。另作者為持牌人士，並無持有上述股份)