彭偉新：恒指若失守20800點　或下試...

港股雖然在周一跟隨外圍走勢轉淡，而一度向下跌穿21,000點，不過，整體走勢又並非太差，特別是恒指在跌至周一低位時，剛好觸及保歷加通道的底部，以及3月17日上升裂口的頂部水平，而且更返回整個自2月20日高位25,050點開始形成的跌浪總跌幅的38.2%反彈目標位20,838點水平。因此，恒指跌至20,800點水平未有作進一步下跌，在技術走勢上仍然未有出現轉弱的情況，尤其是之前曾提過，恒指的保歷加通道垂直高度於3月中曾擴闊至超過6,300點後，需要較長的時間作出收窄，才可以完全令到港股出現新的方向。由於恒指的保歷加通道現時的垂直高度仍然有1,600點，仍然未夠窄以帶動港股出現新方向。配合恒指貼近保歷加通道的底部，港股相信在短期內仍然會繼續以反覆為主，特別是恒指只要未有失守20,800點，相信不會向下試回3月17日的上升裂口底部位置，到時港股仍然會繼續在20,800點至20天線之間繼續徘徊。

不過，由於外圍仍然是有較多的利淡因素，若果一旦因外圍的利淡因素而令到港股向下跌穿20,800點的話，預期恒指的保歷加通道會即時擴闊，而恒指亦會貼着保歷加通道底部，向下試回3月17日的上升裂口底部20,100點。

雖然人民銀行於4月15日公布只下調存準金率25個基點，較市預期的50個基點為低，令到可以由銀行體系中釋放出來的資金總額只有5,300億元人民幣，較預期可以釋放1萬億元人民幣的規模為低。不過，相信只不過是人民銀行就國際形勢所作出的決定，而且近期因為美國加息的壓力愈來愈大，令到中美息差進一步擴闊下，令到整體人民幣匯價明顯下跌並創了6個月以來的最低水平，因此，相信並非人民銀行不願意進行更大力度的降準，只是要按時勢作出適當的調控。雖然降準所帶來的資金釋放較預期少，但並不代表對內銀企業不利，特別是大型內銀仍然有相對大的貸款長空間。

以現價計算，建設銀行的歷史市盈率為3.9倍，2022年預測市盈率為3.7倍，仍然低於過去5年的平均市盈率5.3倍，因此，市場以該市盈率的平均值作為目標估值，目標價為8.2元，即仍然高於現價約40%。建行股價於去年12月曾跌至5.03元水平見底後，由低位逐步反彈，曾升破所有的移動平均線見6.23元，其後股價曾作出回調，並跌返5.35元後再度反彈，不過，未能升破6元後，近日再回調至100天線見5.66元，雖然走勢回調，但9天RSI未有失守30，反映股價走勢仍然偏強外，一底高於一底的走勢未有被破壞，即使股價由近日5.98元回調期間，仍然繼續見資金流入，反映市場投資者仍然在看好建行的前景。

投資者可以在5.67元水平買入，預期股價中短期上試今年1月阻力位6.2元外，更有機會在中長線上試去年阻力位6.7元水平，至於股價失守支持位5.35元則先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)