美股個別發展　油價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數報100.34；港匯見7.8433；離岸人民幣(CNH)報6.4451；美元兌日圓處127.95；歐元報1.0851，英鎊報1.307。金價處1,955.3美元。布油報107.23美元，紐油處102.26美元。比特幣報4.14萬美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水100點。

●道指收報35,160點，升249點或0.71%；標指收報4,459點，跌2點或0.06%；納指收報13,453點，跌166點或1.22%。

●業績不如預期的串流影視平台Netflix周三(20日)急挫35.12%，收報226.19美元。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,810點，跌133點或0.64%。

●即月恒生指數夜期收報20,779點，跌150點，低水166點，成交15,792張。

●美國聯儲局公布稱為《褐皮書》的地區經濟報告指，自2月中旬以來，美國經濟平均溫和地擴張，一些地區報告了適度的就業增長。另外，報告引述企業預計，未來數月通脹恐將持續。

●紐約5月期油收報每桶102.75美元，升19美仙或0.18%；布蘭特6月期油收報每桶106.8美元，升45美仙或0.42%。

●紐約6月期金收報每安士1,955.4美元，跌0.2%。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，美國通脹繼續錨定在聯儲局的目標附近，但相信今年或明年的通脹不會回落到2%。

●英國富時100指數收報7,629點，升27點或0.37%；法國CAC指數收報6,624點，升90點或1.38%；德國DAX指數收報14,362點，升208點或1.47%。

●美國能源情報署(EIA)公布，上周美國原油庫存減少802萬桶，預期增加253.3萬桶，前值增加938.2萬桶。