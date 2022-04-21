鄧聲興：煤炭股有前景　宜趁低吸納

今年以來，受新冠肺炎疫情、主要經濟體貨幣政策轉向、特別是地緣衝突加劇等多重因素共同影響，國際大宗商品價格形勢更加嚴峻複雜和不確定。國際油價高企於每桶100美元關口，3月7日曾一度衝高至139美元；天然氣、鐵礦石價格居高不下；玉米等糧食價格也出現上漲勢頭。

其中，煤炭價格的走勢更是不容小覷。2021年俄羅斯煤炭出口2.1億噸，佔全球貿易量17.4%。但日前受俄烏戰爭影響，俄羅斯能源部(19日)發布消息稱，從今年年初至今，俄羅斯煤炭出口總量下降了9%。供應減少，使得全球整體煤炭市場處於偏緊狀態，推動煤價高企。美國煤炭價格13年來首次突破每噸100美元；作為亞洲煤炭市場主要基準的紐卡斯爾煤炭期貨，從2021年初的每噸約90美元飆升到2022年3月初俄烏戰爭爆發後的每噸440美元。中國作為煤炭大國，煤炭佔國內能源消費總量的56%，燃煤發電量佔60%左右。自2015年以來，中國煤炭進口總量連續攀升。2021年，中國共進口煤炭32321.6萬噸，同比增長6.6%；全年累計煤炭進口總金額2,319.3億元，較上年增長64.1%。

能源等大宗商品價格變化，事關民生福祉、宏觀經濟大盤。價格穩定才能保證市場有序、經濟平穩運行。近日，國家發展改革委價格司召開專題會議，進一步指出「保供穩價」的重要思想。將研究明確煤炭領域哄抬價格違法行為的具體認定標準，引導煤炭經營者合法經營，維護煤炭市場正常秩序；切實維護煤炭市場價格秩序，更好保障國家能源安全。在「保供穩價」的指導思想下，中國將着力加強儲備，加快推進2億噸以上政府可調度煤炭儲備能力建設，引導重點能源生產企業和能源大用戶加強社會責任儲備。

未來，在政策管控下，相信煤炭價格區間調控能進一步完善。但由於煤炭在中國是十分重要的能源來源，故相信政府仍不會過於限制煤炭企業加價，否則或將進一步影響市場供應情況，無法「保供」。所以，煤炭企業日前雖然受到發改委消息影響，股價有所波動，但長遠來看仍有較好發展前景，現在正是趁低吸納的好時期。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興博士(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)