【高盛推介】騰訊回調至區間底部 輪證點揀？
2022年04月21日 10:17
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上月中反彈後，股價於350至400港元間窄幅上落，股價於本周二(19日)起連跌，周四(21日)早段最低見352元，逼近區間底部。現報354.6元，跌約2%，目前為連續第3日下跌。有券商就騰訊遊戲增長正常化及廣告業務復甦或延遲，料今年首季收入達1,387億元人民幣，按年升2%；非國際財務報告準則下經營溢利達363億元人民幣。另一券商指內地早前重啟遊戲版號發放，可消除市場對騰訊的不明朗因素。
觀察個股輪證資金流向，近日資金趁低積極吸納好倉，本周二及本周三(20日)共錄得約2,400萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
淡倉方面，周三流入熊證的資金較集中在390元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價340至440元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(12127)。貼價選擇可留意屬熱門活躍條款的騰訊購(12844)，為高對沖值，較能緊貼正股升跌。熱門選擇可留意年期約5個月的騰訊購(29806)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(66907)，遠牛選擇可留意騰訊牛(60223)，與現價有約25及40元收回距離。
騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿7.5倍，行使價340至440元、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購12844，行使價420元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、高對沖值、緊貼正股升跌。
騰訊購29806，行使價450元，2022年9月13日到期，實際槓桿8.1倍，熱門。
騰訊牛66907，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，高槓桿近牛。
騰訊牛60223，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，近 元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨騰訊沽(13619)。價外選擇可留意年期約5個月的騰訊沽(12853)。熊證方面可留意屬貼熊的騰訊熊(69138)，與現價有約35元收回距離。
騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、低街貨。
騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.1倍，價外。
騰訊熊69138，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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