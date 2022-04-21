【高盛推介】騰訊回調至區間底部　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上月中反彈後，股價於350至400港元間窄幅上落，股價於本周二(19日)起連跌，周四(21日)早段最低見352元，逼近區間底部。現報354.6元，跌約2%，目前為連續第3日下跌。有券商就騰訊遊戲增長正常化及廣告業務復甦或延遲，料今年首季收入達1,387億元人民幣，按年升2%；非國際財務報告準則下經營溢利達363億元人民幣。另一券商指內地早前重啟遊戲版號發放，可消除市場對騰訊的不明朗因素。

觀察個股輪證資金流向，近日資金趁低積極吸納好倉，本周二及本周三(20日)共錄得約2,400萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

淡倉方面，周三流入熊證的資金較集中在390元收回區域的產品。

騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿7.5倍，行使價340至440元、3個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購12844，行使價420元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、高對沖值、緊貼正股升跌。

騰訊購29806，行使價450元，2022年9月13日到期，實際槓桿8.1倍，熱門。

騰訊牛66907，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，高槓桿近牛。

騰訊牛60223，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，近 元收回距離遠牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、低街貨。

騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.1倍，價外。

騰訊熊69138，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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