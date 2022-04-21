許繹彬：美股急升屬虛火　審慎觀望忌勇進

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，港股在復活節假後仍持續疲弱，一度跌穿21,000萬，陷於捱打局面。儘管美股在周二(19日)收市急升近500點，但完全沒有帶挈港股反彈。最終，人行維持LPR利率不變，在減息無望下，內房物管股、內銀及內險即時成為拋售對象，令恒指最終跌穿21,000收市。

他表示，美股曾作出凌厲反彈，但值得留意的是次急升的背後，其實美國30年期債息自2019年以來首次升穿3厘，而摩根士丹利更警告，踏入美企業績期，因受俄烏戰事及疫情仍未受控拖累，令全球通脹加劇已是必然，未來公布的業績恐怕比預期更令人失望。因此從上述兩點來看，美股前景仍未敢樂觀。是次急升是否虛火？投資者應保持審慎態度。