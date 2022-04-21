台積電始創人：美國缺製造人才　生產晶片將徒勞

全球晶圓代工龍頭台積電始創人張忠謀出席美國智庫布魯金斯學會的Podcast時表示，美國試圖增加國內晶片的產量，將是一種昂貴、浪費、及徒勞無功之舉。他認為美國要發展晶片製造業，首先需要解決嚴重的製造人才短缺問題。

張指出，台灣半導體人口眾多，是台積電成功的關鍵。在美國和其他國家的專業人才離開製造業之際，台灣在該領域人才輩出，造就當地成為純晶圓代工的理想地點。相反，美國擁有全球最好的晶片設計人才，這是台灣欠缺的。

張強調，如果美國要發展成功的晶片製造業，需要解決嚴重的製造人才短缺，以及製造成本高昂的問題。他舉例，台積電俄勒岡州工廠的25年製造經驗足以明證，該廠能夠獲利，但幾乎放棄擴建計劃，原因在美國製造晶片的成本較台灣貴50%。他透露，台積電多次為該工廠安排美國及外籍人員，但都未能降低多少成本。

台積電正在美國投資建廠，張坦承是在美國政府敦促下才作出相關決定。而美國政府數百億美元的補貼，遠低於提振本土晶片製造所需金額。但至少可以增加美國本土的晶片產量，惟單位成本將會上升，很難在國際市場上競爭。