【高盛推介】比亞迪日前發盈喜　獲券商上調目標價

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份早前發盈喜，今年首季歸屬股東淨利潤介乎6.5億至9.5億人民幣，按年升174%至300%。有券商指比亞迪第一季銷量增長強勁，預計全年這一勢頭將繼續，上調其目標價至382.11港元，維持買入評級。

比亞迪股價周四(21日)早段受壓回調，最低見230.2元。現報231元，跌約3.2%。其他汽車股同樣受壓，吉利汽車現報11.86元，跌約2.5%。理想汽車周四早段最低見92.2元的1個月低位。現報93.6元，跌約4.7%。小騰汽車也見98.15元的1個月低位。現報99.7元，跌約4.9%。

觀察個股輪證資金流向，本周二(19日)錄得約680萬元資金流入比亞迪好倉後，周三(20日)資金轉向沽出。近期資金持續吸納淡倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約640萬元，並見流入熊證的資金較集中在260元收回區域的產品。

理想方面，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入。小鵬方面，認購證於周三獲資金轉向流入。

比迪購24248，行使價268.2元，2022年8月24日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿。

比迪購27728，行使價258.2元，2022年7月21日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。

比迪牛69162，收回價210元，行使價206元，換股比率500，實際槓桿8.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪沽20035，行使價207.8元，2022年6月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。

比迪熊59932，收回價250元，行使價254元，換股比率500，實際槓桿10倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。

比迪熊51990，收回價260元，行使價264元，換股比率500，實際槓桿6.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

吉利購11636，行使價14元，2022年9月30日到期，實際槓桿5倍，貼價。

理想購26221，行使價130元，2022年7月25日到期，實際槓桿5.2倍，行使價150元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。

小鵬購11640，行使價138.78元，2022年10月21日到期，實際槓桿3.2倍，行使價140元以下產品中，槓桿最高。

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