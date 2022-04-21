【產經直播】港股無起色　轉戰外圍炒業績股？

2022年04月21日 11:59
  • 東網電視
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    港股弱勢未改，兩日累挫573點，失守二萬一關後，周四(21日)再低開163點，就連內地減息憧憬也落空，大市暫難向上？
    個股方面，香港由今日(21日)起放寬社交距離措施，包括恢復晚市堂食等，大行摩根士丹利發表報告，睇好領展(00823)股價有逾8成機會，在60日內跑贏大市，評級為「增持」，目標價79港元。三星亞太高息房託ETF(03187)最大成分股為領展，亦都值得留意？
    中海油(00883)今日A股掛牌，H股股價料已見頂？投資者應沽貨還是等派特別息？國際油價隔晚反覆靠穩，投資者可繼續沿用區間高沽低揸策略？買入三星期油ETF(03175)更有效追蹤油價升跌幅？
    另外，美股正值業績期，多間科網巨企相繼公布首季成績表，其中Netflix令人大跌眼鏡，單季付費用戶量10年來首錄淨流失，減少20萬人，公司更預料次季再減200萬用戶，隔晚股價曾重挫39%。至於電動車生產商Tesla，首季收入及盈利均勝預期，盤後股價有得升。五大科網巨頭FAAMG下周輪流放榜，宜待績後才作部署？如透過三星NYSE FANG+ ETF(02814)買入一籃子股份，比投資單一個股較能分散風險？
    今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及獨立股評人胡孟青，為你拆解市況。
    三星彭博環球半導體ETF
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    三星NYSE FANG+ ETF
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    三星中證中國龍網 ETF
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    三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
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