【產經直播】港股無起色 轉戰外圍炒業績股？
2022年04月21日 11:59
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港股弱勢未改，兩日累挫573點，失守二萬一關後，周四(21日)再低開163點，就連內地減息憧憬也落空，大市暫難向上？
個股方面，香港由今日(21日)起放寬社交距離措施，包括恢復晚市堂食等，大行摩根士丹利發表報告，睇好領展(00823)股價有逾8成機會，在60日內跑贏大市，評級為「增持」，目標價79港元。三星亞太高息房託ETF(03187)最大成分股為領展，亦都值得留意？
另外，美股正值業績期，多間科網巨企相繼公布首季成績表，其中Netflix令人大跌眼鏡，單季付費用戶量10年來首錄淨流失，減少20萬人，公司更預料次季再減200萬用戶，隔晚股價曾重挫39%。至於電動車生產商Tesla，首季收入及盈利均勝預期，盤後股價有得升。五大科網巨頭FAAMG下周輪流放榜，宜待績後才作部署？如透過三星NYSE FANG+ ETF(02814)買入一籃子股份，比投資單一個股較能分散風險？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及獨立股評人胡孟青，為你拆解市況。
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