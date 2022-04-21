CFA：投資者對金融服務信任度飆至新高

特許金融分析師(CFA)協會的投資者信任度研究報告發現，投資者對金融服務的信任度升至歷來最高水平，其中具有高度或極高信任度的機構投資者比例上升至86%，較兩年前、上次調查增加21個百分點，而零售投資者的平均信任度則增14個百分點至60%。另不同世代的投資者對金融服務的信任度均有所提升，X世代錄得自2020年以來的最大增幅，千禧一代的信任度則最高，並帶動整體投資者信任度上升的最主要年齡層。

報告指出，科技應用增加是構成信任的主要因素。由於科技應用簡化投資過程，增加進入市場的渠道及資訊。有一半的零售投資者和超過五分四的機構投資者表示，科技應用的增加，令他們對投資顧問更加信任。除此之外，市場表現強勁、費用降低、科技支援下透明度提升、進入市場的渠道增加，以及個人化產品的推出，亦為推動金融服務信任度的四項因素。

若以地區劃分，亞太區、歐非中東(EMEA)和美洲的信任度分別為62%、52%和64%。在所有調查的市場中，零售投資者對金融服務的信任度均有所提升，只有印度除外，當地的信任度從87%降至83%，但仍屬於信任度最高的市場。香港微升2個百分點至54%，略低於全球平均水平，中國則為76%。德國比例最低，僅得37%。

值得留意的是，三分二全球機構投資者表示有投資加密貨幣，當中又以政府支持的退休金計劃持倉比例最高，達94%。全球有32%的零售投資者有投資於加密貨幣，相信加密貨幣能夠保值的零售投資者比例不足一半，而在機構投資者中，此比例則高達84%，與該兩個群體對加密貨幣的不同使用水平一致。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂(Nick Pollard)表示，全球市場表現波動及環境日趨複雜，環球金融服務的信任度也出現了重大變化。香港零售投資者對加密貨幣的信任度相對較低，僅為21%，對機械人投資顧問的信任度則為29%，但有約六成受訪者表示，在未來三年，能夠使用最新的科技平台和工具來執行投資策略將變得更重要。