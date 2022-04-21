啟德THE HENLEY II首批61伙　入場費逾873萬元

林達民形容是次仍屬疫情價，不排除短期公布銷售安排。

林達民稱，今批單位平均呎價難以與上次推出期數首批呎價公平比較，因首批單位全是內園景，並形容現時仍屬於疫情價。由於該盤屬極短樓花項目，會主要提供建築期付款計劃。項目不排除短期內公布銷售安排，周末對公眾開放示範單位。

首張價單的單位實用面積由380至575方呎，戶型涵蓋一房至兩房戶，折實售價介乎873.81萬至1,455.4萬元，折實呎價由22,960至25,555元。最平入場單位為1座1樓G室，實用面積380方呎，屬一房間隔，折實呎價22,995元。

資料顯示，THE HENLEY系列項目共分3期發展，共提供1,184個單位。現時推出THE HENLEY II提供301伙。

至於THE HENLEY I涉及479伙，於去年4月以折實平均呎價26,448元首推96伙。THE HENLEY III涉及404伙，亦於去年8月以折實平均呎價28,200元首推81伙，當時以首批呎價貴絕啟德同區新盤的姿態登場。