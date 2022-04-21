旺角利奧坊‧壹隅首推123伙　折實最平售價低於500萬元

韓家輝(左)形容今次為疫後起動價，預料之後有調整空間。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝形容，今次為疫後起動價，首批單位售價會較低，預料之後有調整空間。

首批單位戶型涵蓋開放式至兩房單位。當中包括14伙開放式戶，100伙一房單位及9伙兩房單位。售價方面，該批單位折實售價介乎約499.5萬至907.3萬元，折實呎價由22,745至26,790元。該盤將於明(22日)下午3點對公眾開放示範單位，將於周末(23日)起收票，並預計於五一長假期開售。

今批入場單位為2座8樓D室，實用面積208方呎，屬開放式間隔，折實呎價24,015元。整批單位折實售價全低於1,000萬元，預計可套現約8.1億元。呎價最低單位為2座8樓N室，實用面積259方呎，屬一房間隔，折實售價約589萬元。

資料顯示，利奧坊系列為重建項目，分7期發展。當中，1期利奧坊‧曉岸於2015年10月，以折實平均呎價16,714元首推100伙。2期利奧坊·凱岸於2018年6月，以折實平均實呎23,912元首推103伙。3期利奧坊‧曦岸則於2020年5月，以折實平均呎價24,260元首推100伙。