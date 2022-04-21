道期升逾200點　油價企穩100美元

2022年04月21日 16:11
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    ●美匯指數報99.82；港匯見7.8439；離岸人民幣(CNH)報6.4706；美元兌日圓報128.05；歐元企1.0924，英鎊處1.3070。金價報1,949美元。布油報108.68美元，紐油報103.92美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨升209點。
    ●市後關注點
    20:30 美國4月費城製造業指數
    20:30 美國當周首次申領失業救濟人數
    22:00 美國3月領先指數
    22:00 歐元區4月消費者信心指數
    ●恒生指數全日收報20,682點，跌262點或1.25%。國企指數收報6,962點，跌136點或1.92%；科技指收報3,990點，跌143點或3.48%。主板成交1,200億港元。https://bit.ly/3L1OKyo
    -星展予恒指未來12個月目標24,600點，睇好呢10隻港股...
    -佳兆業高管變動，乃組織架構優化與調整。
    ●滬綜指收跌71點，船舶製造股挫4.7%，石油股挫4.3%，地產、水泥及飛機製造股同跌3.7%，傳媒娛樂股跌3%。https://bit.ly/3JZRNWz
    ●中國經濟：
    -內地冀2025年紡織行業規模以上企業工業增加值年均升6%。
    -易綱：人行將運用多種貨幣政策工具支持實體經濟。
    -廣東首季外貿出口按年跌2%。
    ●港鐵宣布購入The Sandbox虛擬土地。
    ●最強Apple分析師：全螢幕iPhone料2024年始面世。
    ●邊個話香港無半導體？應科院夥ASM創能動力搞新世代晶片！
    ●加息後遺症！德銀預警美國經濟後年硬着陸...
    ●購物行為變更，Carousell香港二手商品量升近60%。
    ●台積電始創人：美國缺製造人才，生產晶片將徒勞。
    ●阿克曼睇錯市急清倉，投資Netflix一季勁蝕33億。
    ●港3月破產呈請130宗，按年減少83%。
    ●IMF：日圓下跌符基本面，日本毋須改變幣策。
    ●報告：全球半導體晶片短缺或下半年緩解。