道期升逾200點 油價企穩100美元
2022年04月21日 16:11
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●美匯指數報99.82；港匯見7.8439；離岸人民幣(CNH)報6.4706；美元兌日圓報128.05；歐元企1.0924，英鎊處1.3070。金價報1,949美元。布油報108.68美元，紐油報103.92美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨升209點。
●市後關注點
20:30 美國4月費城製造業指數
20:30 美國當周首次申領失業救濟人數
22:00 美國3月領先指數
22:00 歐元區4月消費者信心指數
●恒生指數全日收報20,682點，跌262點或1.25%。國企指數收報6,962點，跌136點或1.92%；科技指收報3,990點，跌143點或3.48%。主板成交1,200億港元。https://bit.ly/3L1OKyo
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-佳兆業高管變動，乃組織架構優化與調整。
●滬綜指收跌71點，船舶製造股挫4.7%，石油股挫4.3%，地產、水泥及飛機製造股同跌3.7%，傳媒娛樂股跌3%。https://bit.ly/3JZRNWz
●中國經濟：
-內地冀2025年紡織行業規模以上企業工業增加值年均升6%。
-易綱：人行將運用多種貨幣政策工具支持實體經濟。
-廣東首季外貿出口按年跌2%。
●港鐵宣布購入The Sandbox虛擬土地。
●最強Apple分析師：全螢幕iPhone料2024年始面世。
●邊個話香港無半導體？應科院夥ASM創能動力搞新世代晶片！
●加息後遺症！德銀預警美國經濟後年硬着陸...
●購物行為變更，Carousell香港二手商品量升近60%。
●台積電始創人：美國缺製造人才，生產晶片將徒勞。
●阿克曼睇錯市急清倉，投資Netflix一季勁蝕33億。
●港3月破產呈請130宗，按年減少83%。
●IMF：日圓下跌符基本面，日本毋須改變幣策。
●報告：全球半導體晶片短缺或下半年緩解。