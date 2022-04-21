研究：80%受訪港人冀每周最少一天遙距工作

環球靈活辦公空間供應商IWG一份研究顯示，上班族正在削減通勤以達至更可持續的工作生活方式。有45%的英國員工，每星期比以往通勤少了三天，其中55%每周減少通勤兩天，另45%受訪者拒絕回到每周五天通勤模式。香港上班一族對更靈活的工作政策也有同樣渴望，在新常態下，八成員工希望每周至少有一天可以遙距工作。

在2020年疫情開始之初，人們多留在家裏，全球二氧化碳排放量下降了四分之一。有76%的上班族認為減少通勤有助紓緩氣候危機，66%亦表示能夠為工作生活增加可持續性。IWG指出，混合工作模式讓員工的通勤時間減少，並能把公務時間分配於家中、就近彈性工作空間或辦公室以及總部，而藉此可以大大減少碳排放量。工作形式的急劇變化為通勤節奏帶來永久性轉變，與疫情前水平相比，香港的公共交通服務乘客量大跌28.2%。

隨着生活成本增加，控制通勤成本對上班族來說也是重要誘因，有44%受訪者表示節省開支是削減通勤時間的其中一個主因。而交通成本亦令香港員工負擔日漸沉重，交通指數去年上漲了2.6%，比起2021年消費物價指數約1.6%的整體漲幅更高。

另有84%認同混合工作模式是減低通勤的最佳方案，48%表示這意味着他們可以為保護地球環境出一分力。但有部分人擔憂並非所有僱主都對減碳有同樣關注，近半員工擔心老闆會期望他們更常通勤。

然而，有充分證據顯示僱主亦希望採取混合工作模式。69%企業領袖指出讓職員減少日常通勤是達成可持續發展目標的重要一環；78%企業領袖表示公司致力減少對環境的影響。另有69%受訪者相信員工毋須長途通勤，可以促使企業達成可持續發展目標，77%肯定混合工作模式有助減低碳排放量。近四成領袖認為他們的企業受惠於減少通勤，而大幅節省水電及寫字樓租金，同時亦留意到每四名員工就有一位對鄰近住所的辦公室或靈活辦公空間有所要求。

IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon表示，企業希望留住人才，同時減少碳排放，採用混合工作模式正正能達到這兩點—不單止能削減日常前往市中心的通勤旅程，亦有助企業就每位員工計每年節省超過1.1萬美元。企業可透過混合工作模式節省金錢、增加靈活性以及減少碳足迹，而員工則可減少花費在交通的時間及金錢，同時不失與同事交流互動的機會。