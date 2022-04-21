【產經直播】港股失方向仲要跌多浸？
2022年04月21日 16:23
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港股周四(21日)連跌第三日，其後在岸人民幣兌美元創逾半年低位，港股走勢隨A股向下，最多跌460點，收報20,682點，跌262點。港股欠動力可以點部署？
科技指數跌幅顯著，科指失守4000關，美團(03690)遭聯合創辦人王慧文減持74.88萬股，持股量由0.37%降至0.35%，套現超過1.16億元，美團股價應聲下挫收市跌近半成，美團追揸沽策略？
隔晚國際油價輕微上揚，不過今日首掛嘅中海油(00883)A股(600938)極速升停，連帶H股股價亦曾抽升逾4%，高見11.64元，但高位沽盤湧現，收市倒跌2.8%，好消息已經反映得七七八八？
車股沽壓重，比亞迪(01211)、吉汽(00175)、長汽(02333)齊齊向下；另外因內地疫情爆發而需延遲4月部分新車交付，江浙滬供應鏈無法供貨，理想(02015)股價同樣捱沽，跌逾4%，車股短期已見頂？
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