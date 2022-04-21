首季4.5%私宅易手錄蝕讓　逾11年半以來最慘烈

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第5波疫情拖累今年首季二手私宅轉手獲利比率及平均賺幅創下多年新低。綜合土地註冊處資料，2022年第一季香港共錄5,606宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達95%，較去年第4季的96.4%跌1.4個百分點，連跌4季累跌2.5個百分點，反映過去兩年疫情的影響。今年首季獲利比率更創自2010年第三季以來的47個季度(即逾11年半)，亦為最初樓市引入辣招以來的新低。

至於平均獲利幅度方面，今年首季每宗私宅轉手個案平均賺幅為66.7%，較去年第四季的70.9%顯著下跌4.2個百分點，連跌3季兼創2016年第四季以來的22季(即5年半)新低，並為期內首度跌穿七成的水平。

值得注意的是，出現虧損的個案共264宗，佔比高達4.5%，除按季大增了1.4個百分點外，亦為2010年第3季以來的逾11年半新高，反映疫情下蝕讓離場比例大增。

陳海潮指出，第5波疫情壓抑了樓市差不多整整一季，目前疫情減退，市場反彈力度強勁，氣氛明顯好轉下，業主減價蝕讓賣樓的情況大幅減少，預期次季私宅轉手獲利比率有機會反彈重上96%，而平均每宗賺幅亦料上試70%的水平。