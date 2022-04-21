美聯夥經絡向MONACO MARINE提供置業按揭優惠

美聯物業及經絡按揭轉介周四(21日)公布為會德豐地產旗下即將推售的啟德MONACO MARINE提供置業及按揭優惠。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，公司向透過該行購買項目2伙單位或以上的首3名買家，贈送消毒衣物護理機，每部價值約1.5萬港元，總值約4.5萬元。

同時，經絡按揭轉介營運總監張顥曦指出，該行亦向買家高成數雙重按揭優惠，其中「低息H按優惠」的按息全期低至銀行同業拆息(H)+1.3%，上限低至最優惠利率(P)-2.75%，封頂息率為2.5厘，現金回贈達1.6%，年期最長可至30年。另一為「高成數按揭優惠」，按揭成數可高達七至八成，息率低至P-2.75%，實際按息2.5厘，可享現金回贈達1%，年期最長達30年。

布又指，據一手住宅銷售資訊網資料，4月首18日新盤銷售宗數暫錄222宗，大幅超出2月份全月的119宗，以及3月份的152宗，預期上述啟德MONACO MARINE等大盤登場，全月一手成交量有望達約1,500宗水平，勢創近5個月新高。該盤將於周六(23日)開售首批308伙。

資料顯示，該區歷來推出的私人住宅項目單位數目共約9,222伙，截至本周一(18日)止，已售出8,126伙，佔比高達88.1%。當中最多為兩房戶，佔約42.2%，其次為三房或以上單位，佔約26.7%。至於一房戶則佔約24.8%。