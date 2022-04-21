【一手盤攻略】啟德THE HENLEY II 前臨體育園夠煞食

啟德發展區已步入收成期，不少設施及基建都陸續落成，重頭戲當然要數啟德體育園，不單止是國際級的體育場地，還集休憩、零售及餐飲設施於一身，食玩買應有盡有，可望帶動周邊物業水漲船高。恒基THE HENLEY系列新盤與體育園僅一街之隔，食正上述優勢，而壓軸一期THE HENLEY II現已登場，座向比其他期數更佳，想把握這個投資機遇，萬勿錯過。

啟德體育園到底有多「架勢」？園區佔地達28公頃，預計在2023年完工，提供多項符合國際賽事標準的體育設施，主場館可容納5萬名觀眾，能舉辦體育盛事及文娛活動，另有一座室內運動場，可容納約1萬名觀眾，而且還有公眾運動場可供公眾使用。零售餐飲亦「有睇頭」，早前已有日式百貨公司公布，會進駐園區開新店。

毗鄰體育園的THE HENLEY II提供301伙，標準戶型涵蓋1房至3房，實用面積介乎379至1,365方呎。THE HENLEY II享開揚景觀，部分單位外望體育園，兼面向維港，亦會見得都世界級的啟德郵輪碼頭，繁華璀璨美景盡收眼簾。中原地產副區域營業經理陳智欣指，之前開售的THE HENLEY I及THE HENLEY III，受買家追捧，其中一伙連天台3房雙套特色戶，成交呎價直逼62000元，創下東九龍住宅呎價新高。

中原陳智欣指，啟德賣點不只體育園，在車站廣場地標式商廈，包括AIRSIDE，不單只是甲級寫字樓，更設70萬方呎購物商場，另外還有雙子塔商廈，總樓面大約100萬方呎，會由日式百貨公司進駐。啟德將來還有全港首條、全長1500米的地下購物街。

THE HENLEY II亦享有舒適寧靜的居住環境。啟德有三分一面前為綠化及及休憩用地，有海濱長廊及多個公園，其中跑道區將來會有一個都會公園，落成後會是全香港最大公園。

交通更不得不提，THE HENLEY II四通八達，樓盤鄰近港鐵啟德站，步程在10分鐘內，日後若東鐵線過海延線通車，由啟德站出發，乘坐5個站便瞬間抵達會展，搭6個站即達金鐘。THE HENLEY II還有其他優勢，如校網等，想知道更多的話，請即去片！