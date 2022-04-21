小米Civi 1S手機售價由2299元人幣起

小米Civi 1S有3個版本，包括8GB+128GB版、8GB+256GB版及12GB+256GB版，售價分別為2,299元、2,599元及2,899元，並有白色、黑色、藍色和粉色四種配色。以年輕人為主要客群，同時找來中國射擊運動員楊倩作代言人。

小米Civi產品經理胡馨心表示，去年發布的小米Civi，僅僅半年時間就收穫一大批「鐵桿粉絲」，市場對這款產品的評價遠遠超出公司預期，而新推出的小米Civi 1S從用戶需求出發，在設計、美拍和流暢耐用三方面進行了全面的體驗升級。

小米智能家庭屏10是一款10.1英寸大螢幕，採用全新自研家庭終端設備系統MIUI Home，可控制超過3,000部智能設備，另內置八大影片平台、超廣角攝像頭，可支援手機、電視、平板等跨設備視頻通話、門鈴實時畫面、遙距看家。截止2021年，小米智能物聯網(AIoT)平台連接設備數已達4.34億台，擁有5件及5件以上智能家居設備的用戶超過800萬。