【新盤追擊】THE HENLEY II 不單景致取勝...

啟德區發展漸趨成熟，啟德車站廣場一期及啟德大道公園在去年尾已經率先向公眾開放，其他基建和設施亦陸續竣工，包括全城矚目的國際級地標—啟德體育園，預料在下年落成。美聯物業區域營業董事何家豪表示，世界級基建啟德體育園，以「東方之珠」為設計理念，提供多項符合國際賽事標準的體育設施；周邊還有多項設施，例如戶外廣場、海濱、鄰里公園、美食海灣等，大型日式百貨亦宣布進駐。

恒基地產新盤THE HENLEY II正正座落在這個海濱都會之上，位於沐泰街7號，前臨國際級的體育園，部分單位同時面向維港，以及世界級的啟德郵輪碼頭，景觀令人嘆為觀止。THE HENLEY II是啟德THE HENLEY系列的壓軸期數，據何家豪表示，早前THE HENLEY I 頂層連天台特色大宅，以8355萬元沽出，呎價高見接近62000元，成為啟德「新樓王」。而THE HENLEY III 首輪開售超額認購逾9.51倍，反應踴躍，可見THE HENLEY系列備受買家追捧。

THE HENLEY II 出行方便快捷，10分鐘內的步程可到達啟德港鐵站，加上擁有屯馬線優勢，前往尖東、紅磡、屯元天都無需轉車。加上沙中線過海段預計今年通車，乘坐6個站便直達金鐘，連接本港的核心商業區。

另外，大型商廈AIRSIDE預料今年落成，AIRSIDE結合逾30層的甲級寫字樓及多層購物商場，連接全長1500米的地下購物街。何家豪指，啟德的發展融合商業、住宅、消閒娛樂、大型基建及綠化環境，為市民打造理想生活圈，相信會為啟德區內，帶來龐大的住屋及租務需求。

THE HENLEY更處於受家長青睞的熱門名校校網內，想知THE HENLEY II仲有乜優勝過人?請即去片！

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