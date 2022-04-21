內地3月增長放緩　商務部出呢三招振興經濟！

綜合報道，內地因為疫情惡化，首季尤其是3月的消費放緩，拖累經濟增長。對此，中國商務部於周四(21日)召開記者會，提出提升傳統消費能級、加快新型消費發展、優化消費平台載體等三項措施，希望舉促進消費持續恢復。

內地商務部發言人高峰稱，將重點推出以下措施促進消費，其一，提升傳統消費能級。鼓勵汽車、家電等大宗消費，擴大二手車流通，支持新能源汽車發展，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉及以舊換新。另落實推出餐飲、零售等行業紓困政策，全力做好生活必需品市場的保供工作。

第二，加快新型消費發展。加快線上線下消費融合，鼓勵發展新業態新模式新場景，促進定制、體驗、智能、時尚等消費。推動老字號創新發展，促進品牌消費。

第三為優化消費平台載體。加快推進國際消費中心城市的培育建設，推進步行街高質量發展，展開智慧商圈、智慧商店示範創建，加快建設一刻鐘便民生活圈。

高峰強調，內地政府高度重視在華外資企業服務保障工作，將會同有關部門和地方，積極幫助各地外資企業。

據統計，內地今年首季社會消費品零售總額達10.9萬億元人民幣(下同)，按年增3.3%，線上零售額達3.01萬億元，年增6.6%。