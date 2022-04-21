人民幣跌穿6.4關鍵位後　短期賭跌注碼增多

外媒報道，在貶值預期持續醞釀之後，人民幣兌每美元於本周跌破6.4元，持續半年的橫行整固區間宣告失守，從即期至期權市場交易皆開始出現偏淡布局迹象。

在岸市場周四(21日)進一步測破6.45至去年10月以來新低之際，成交再明顯放量，供求開始向淨購匯轉變。期權指標也顯示對沖貶值風險的交易活動升溫，交易員稱離岸市場中投機性做淡人民幣倉位已開始增加。

中金公司研究員李劉陽在周四報告中寫道，人民幣匯率周三(20日)突破了6.4元整數關和附近的200天平均線位置，「該點位的突破，意味此前的橫盤局面的結束，這可能引發了交易層面對於人民幣匯率開啟一輪波段行情的押注。」

受累於中美息差收窄、疫情及防控措施令經濟前景蒙塵，人民幣的貶值預期已持續一段時間，法巴銀行等投資銀行已喊出年底6.6元的預測。但也不乏市場人士仍認為大幅貶值的風險尚有限，因貿易順差的支撐仍然存在，且央行的匯率管理有效。

也因此周三中間價大幅弱於預期亦為人民幣一舉貶破關鍵位的原因，令市場揣測官方立場鬆動，激發出在岸成交量突破350億美元，創逾一個月來的最高。周四時官方中間價與市場預期保持一致，市場成交則繼續趨熱，截至下午5時，日內成交已超過周三水平。

綜合多位交易員採訪，周四在岸即期結匯客戶開始傾向於觀望，大額結匯較周三減少，市場內包括國有大行在內的購匯需求較多，推低在岸匯率。

美元兌人民幣的升勢獲得期權交易員的大力認可，周三成交量達190億美元，成為全球交投最活躍的貨幣對。期權市場上並出現了執行價在7或以上的美元看漲期權。

周四時，歐洲央行加息預期升溫推漲歐元，美匯指數大幅回落跌破100點，但境內外人民幣盤初短暫回升後再度下跌，分別觸及去年10月和9月以來的新低；人民幣兌一籃子貨幣亦大幅下跌，外媒模擬的CFETS實時匯率指數跌至104附近。

隨着人民幣境內外價差本周來擴大到200點子以上，說明離岸市場貶值壓力更為明顯。一位離岸交易員稱，離岸人民幣流動性本周來保持寬裕，在即期跌破6.4元後，做淡人民幣的投機倉位開始增加。

投機倉位的增加，提高了即期匯率的波動性。離岸市場USD/CNH一個月期權隱含波動率應聲上揚，創逾一年新高，體現出市場預期貶值波動仍將延續。

人民幣走貶增加了進口商和投資者的匯率風險，意味他們需要增加匯率對沖，產生了連鎖效應。前述離岸交易員稱，近期離岸企業客戶為對沖人民幣貶值風險進行的遠期購匯也帶來貶值壓力。

USD/CNH的期權風險逆轉(RR)指標本周大幅上行，體現出相關的對沖或投機活動，正更明顯地反映出市場對人民幣貶值的預期急速升溫。