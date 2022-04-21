各區業主減價吸客　寶馬山花園三房戶累減275萬易手

二手業主減價吸客，近期交投因而向上。北角半山寶馬山花園有套三房單位，疫情下少有開門睇樓，累減275萬港元後，終以1,670萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李兆霖透露，北角半山寶馬山花園3座低層A室，實用面積約875方呎，套三房間隔，望海景，半年前放盤，叫價1,945萬元，受疫情影響，少有開門讓買家睇樓，最終累減275萬元，以1,670萬元易手，呎價約19,086元，新買家屬於用家。

●中原郭麗娟指，茶果嶺麗港城35座低層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，享山景，最初開價940萬元，其後曾調整至920萬元，放盤6個月，最終以885萬元成交，呎價約12,882元。

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島1座中層D室，實用面積約741方呎，套三房連工人房間隔，享全海景，以1,338萬元易手，呎價約18,057元，屋苑現時約有140個放盤，兩房戶入場費由868萬元起。

●美聯周永業表示，筲箕灣富欣閣低層B室，實用面積約267方呎，兩房間隔，以503萬元成交，呎價約18,839元，原業主於2011年11月以約248萬元購入，轉手帳面獲利約255萬元，物業升值約1.03倍，屋苑4月暫錄約2宗買賣。

●中原施志鋼指，鰂魚涌康怡花園4月錄13宗買賣，平均實用呎價約17,102元，按月漲約44%，該盤L座中層11室，實用面積約605方呎，三房間隔，以1,028萬元易手，呎價約16,992元，新買家屬於九龍區用家。

●中原陳偉華表示，灣仔囍滙1座高層B室，實用面積約593方呎，兩房間隔，以2,000萬元易手，呎價約33,727元，新買家屬於用家，原業主於2013年以1,396萬元買入，持貨約9年帳面獲利604萬元，單位升值約43%。

－－－－－

九龍區

●中原郭麗娟指，茶果嶺麗港城35座低層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，享山景，最初開價940萬元，其後曾調整至920萬元，放盤6個月，最終以885萬元成交，呎價約12,882元。

●中原洪金興表示，觀塘凱滙4月至暫錄2宗買賣，平均實用呎價約21,060元，該盤1座高層F室，實用面積約559方呎，兩房間隔，以1,156萬元成交，呎價約20,680元，原業主於2018年12月以1,021萬元買入，持貨約3年多帳面賺135萬元。

●香港置業曹婉琴透露，新蒲崗譽·港灣4月暫錄5宗租賃成交，包括1A座中層B室，實用面積約1,333方呎，四房間隔，以約4.2萬元放租約3星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價至4萬元租出，呎租約30元。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙居屋采頤花園9座中層B室，實用面積約589方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價725萬元，最終輕微減價8萬元，減幅約1.1%，以717萬元成交，呎價約10,866元。

●美聯潘鎮煒指，長沙灣泓景臺2座高層G室，實用面積約685方呎，套三房間隔，吸引買家承接，原先叫價1,380萬元，議價後減價80萬元，以1,300萬元成交，呎價約18,978元。

●中原黃惠霞稱，荔枝角美孚新邨4月錄約38宗買賣，創近11個月新高，屋苑2期百老匯街48號中層C室，實用面積約820方呎，曾於2019年中放售後封盤，去年7月再放售，2月叫價調整至1,120萬元，終獲外區上車客以1,038.8萬元購入，呎價約12,668元。

－－－－－－

新界區

●中原柯勇表示，將軍澳中心4月暫錄10宗買賣，平均實用呎價約18,016元，該盤9座中層A室，實用面積約545方呎，三房間隔，成交價約942萬元，呎價約17,284元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳藍塘傲3座低層D室，實用面積約677方呎， 套三房間隔，望海景，開價1,273萬元，以1,248萬元成交，呎價約18,434元，外區客於將軍澳南餐廳午膳，喜歡附近環境，即約代理睇樓入市。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢蠔涌新村單號屋分層單位，三房間隔，望山景，連天台，叫價780萬元，最終以738萬元獲買家承接，原業主於2015年5月購入，當時作價538萬元，持貨約7年帳面獲利200萬元，期內升值約37%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣御16座中層G室，實用面積約811方呎，三房間隔，享海景，原先叫價1,530萬元，放盤1個月，減30萬元，最終以1,500萬元成交，呎價約18,496元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山居屋錦泰苑E座高層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約680萬元，議價後以居二市場價670萬元易手，呎價約10,308元。

●美聯李天傑稱，馬鞍山迎海1座極高層E室，實用面積約798方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，叫價約1,500萬元放售，區內換樓客早前於區內物色單位，睇樓後即場與原業主議價，經過2小時商議後，以1,448萬元成交，呎價約18,145元。

●利嘉閣洪瑋俊表示，將軍澳怡心園1座中層D室，實用面積約604方呎，套三房間隔，望園景，成交價為718萬元，呎價約11,887元，新買家為同屋苑業主，屋苑4月暫錄8宗買賣，現時約有55個單位放售，入場費由630萬元起。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山4月暫錄約110宗二手買賣，對比上月同期錄約46宗明顯上升，其中天宇海6B座中層B室，實用面積約752方呎，套三房間隔，開價約1,150萬元，議價後以1,110萬元易手，呎價約14,761元。

●中原侯惠良稱，沙田濱景花園4月暫錄6宗買賣，屋苑3座中層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，開價約868萬元，日前議價後以845萬元易手，呎價約15,533元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田碧濤花園2期嘉麗閣高層C室，實用面積約651方呎，套三房間隔，望山景，原先開價835萬元，放盤兩個月，減幅約8%，以770萬元獲買家承接，呎價約11,828元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城27座高層B室，實用面積約688方呎，三房間隔，望園景，放盤兩個月，叫價1,080萬元，終以888萬元沽出，減價192萬元或約17.8%，呎價約12,907元。

●中原黎宗文指，沙田第一城4月暫錄約29宗買賣，對比上月同期錄約10宗增加約1.9倍，屋苑27座高層B室，實用面積約688方呎，套三房間隔，叫價約950萬元，議價後以888萬元易手，呎價約12,907元。

●香港置業唐純兵表示，沙田居屋愉翠苑A座中層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場以680萬元放盤一星期，白居二睇樓兩次，趁購買證到期前入市，獲減價22萬元，終以約658萬元購入，呎價約10,123元。

●中原楊頌堯稱，大埔新達廣場4月錄暫約3宗買賣，屋苑3座中層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，開價約768萬元，近日雙方議價後以720萬元沽出，呎價約15,484元，新買家為用家。

●美聯林錦華指，粉嶺花都廣場8座低層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，望內園泳池景，區內買家由農曆新年後開始睇樓，欲購入兩房單位作爲新婚之用，參過上址後，獲減價10萬元，以515萬元成交，呎價13,919元，屋苑4月暫錄10宗買賣。

●世紀21奇豐陳偉康透露，粉嶺居屋昌盛苑C座中層8室，實用面積約650方呎，三房間隔，望內園景，放盤5個月，未補價第二市場叫價575萬元，減價49萬元或8.5%，獲同區白居二買家以526萬元承接，呎價約8,092元。

●世紀21奇豐蔡惠娟表示，粉嶺中心E座中層1室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望池景，原先開價538萬元，放盤3日，獲區內買家以536.8萬元承接，呎價約14,587元。

●利嘉閣周雪雯透露，粉嶺綠悠軒2座高層B室，實用面積約629方呎，套三房間隔，成交價745萬元，呎價約11,844元，買家為區內自住客，打算換樓，項目目前約有15個放盤，入場費由560萬元起。

●美聯陳梓彬稱，粉嶺中心J座高層8室，實用面積約465方呎，兩房間隔，首置買家在粉嶺區睇樓多次，一直未尋獲理想單位，直到參觀過上址，認爲單位有企理裝修，決定以600萬元市價入市，呎價約12,903元。

●中原陳敬天表示，粉嶺名都4月暫錄約5宗買賣，包括7座中層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，開價約535萬元，議價後以520萬元獲承接，呎價約13,033元，原業主於2015年以383萬元購入，持貨約7年帳面賺約137萬元，期內升值約35.8%。

●中原譚永康指，元朗葡萄園剛錄4月錄首宗買賣，屋苑洛菲大道單號屋，實用面積約1,998方呎，套三房間隔，開價約2,600萬元，議價後以2,500萬元沽出，呎價約12,513元，新買家為換樓客。

●美聯馮根明透露，元朗采葉庭6座低層E室，兩房間隔，實用面積約460方呎，三個月前開價655萬元，新買家睇樓兩次，斥資638萬元購入，較開價低約2.6%，呎價約13,870元。

●祥益林偉光表示，屯門恒順園9座中層F室，實用面積約745方呎，三房間隔，租客為外區客，因該區可鄰近家人居所，方便照應，加上單位有裝修，可即租即住，業主未有減價，以1.95萬元租出，呎租約26.2元。

●祥益林英傑稱，屯門䨇寓北翼低層E室，實用面積約363方呎，一房間隔，區內客見屋苑屬區內半新盤之一，附發展商裝修及部分傢電，加上業主考慮到租客有良好職業背景，減價1000元，獲上述租客以1.1萬元獲即睇即租，呎租約30.3元。

●祥益黃文樂表示，屯門珀御高層J室，實用面積約310方呎，開放式間隔，新買家為區內90後年輕客，雖然單位無法睇樓，但鍾情物業樓齡較新，加上原業主更有15萬元議價空間，參考單位內籠照片，以495萬元購入上自住，呎價約15,968元。

●美聯梁浩文指，屯門華都花園3座中層A室，實用面積約414方呎，兩房間隔，以490萬元售出，呎價約11,836元，原業主在2009年9月以128萬元購入，持貨約12年半帳面賺362萬元，物業升值約2.8倍。

●中原陳家富表示，屯門居屋兆康苑G座高層4室，實用面積約429方呎，兩房間隔，享園景，於已補價自由市場叫價465萬元，經議價後，減價8萬元，以457萬元成交，呎價約10,627元，新買家為上車客。

●中原葉津榮稱，屯門居屋澤豐花園5座高層D室，實用面積約577方呎，三房間隔，有裝修，今年初於已補價自由市場開價598萬元，最終累減44.2萬元，以553.8萬元沽出，呎價約9,898元，新買家為區內租客。

●美聯邱志偉透露，屯門居屋兆安苑G座高層8室，實用面積約563方呎，原裝兩房改一房間隔，新買家原屬意區內另一屋苑，見兆安苑呎價較低水決定承接，上址月前於已補價自由市場以約528萬元放售，議價後售470萬元，呎價約8,384元。

●美聯鍾百圖表示，屯門NAPA第3座高層B室，實用面積約507方呎，兩房間隔，原業主早前叫價約695萬元放售，吸引外區客洽購，議價後以643萬元成交，呎價約12,682元，原業主於2017年1月以約574萬元購入，帳面獲利約69萬元，或升值約12%。

●中原李建華透露，荃灣海灣花園3座低層F室，實用面積約470方呎，兩房間隔，享海景，開價668萬元，最後共減23萬元，以645萬元易手，呎價約13,723元，新買家為上車客。

●中原梁建業稱，荃灣綠楊新邨H座低層1室，實用面積約582方呎，三房間隔，享園景，叫價720萬元，新近以700萬元易手，呎價約12,027元，減幅近3%，新買家為同區上車客。

●中原黃德純指，荃灣中心本月錄約15宗買賣，與上月全月看齊，屋苑14座高層B室，實用面積約377方呎，兩房間隔，上址附近有事故單位，開價385萬元，議價後獲上車客以377萬元購入，呎價約10,000元，同類正常單位市價約450萬至460萬元。