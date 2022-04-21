內地因疫情GDP「保四」難？IMF籲谷國民消費

中國正飽受新一波疫情侵擾，經濟重鎮之一的上海市封控措施持續，愈來愈多分析預計，內地4月的經濟數據恐怕慘不忍睹，更有投行預計今年內地經濟增長或未能「保四」。國際貨幣基金組織(IMF)更警告，內地經濟放緩將對全球產生龐大的外溢效應，又認為除了推動公共投資外，內地具有充足財政及貨幣政策空間，以進一步刺激消費。

IMF總裁格奧爾基耶娃出席博鰲亞洲論壇表示，目前內地消費不足，未能帶來強勁復甦，政府與其把資源投放在公共投資，倒不如放在市民手上，推動消費增長。幸而目前內地仍有政策空間，為宏觀經濟提供支持，房地產行業更強而有力的政策也有助於實現平衡復甦。

內地當局昨亦重申，經濟長期向好的趨勢不變，經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變，將為世界經濟基本復甦提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。此外，疫情衝擊過去10年全球減貧的成果，經濟復甦不均衡加劇全球不平等，要共同促進經濟復甦。

隨着傳播力更強的變種病毒蔓延，「動態清零」的難度及成本倍增，即使內地政府連日來推出多項措施穩定經濟及供應鏈，但經濟活動在疫情下中斷，政策效果可能會被削弱。

因應廣泛的防疫封鎖和供應鏈中斷風險，IMF日前把今年內地經濟增長預測，由原來的4.8%削至4.4%，遠低過官方增長5.5%的目標。最近日資券商野村更狠劈內地第二季經濟增長預測至僅1.8%，全年經濟增長預測更削至3.9%。

野村表示，目前已邁進抗疫的第三年，在前路未明的情況下，消費者和企業都已筋疲力竭，恐因儲蓄減少而被迫削減支出。目前內地更多城市進入封控狀態，加上沒有任何迹象顯示當局會放棄「清零」政策，相信第二季以至下半年經濟表現仍有下行風險。

由於上海仍處「封控」狀態，評級機構標普表示，上海及周邊地區的封控措施可能會衝擊內地科技企業的供應鏈，並對部分科企造成嚴重短暫影響。一旦封鎖措施蔓延至其他地區，對供應鏈的衝擊、企業盈利及消費者信心的影響都會被放大。

該行相信，政府會想辦法保護半導體等科企，避免遭到封控措施最嚴重的影響，因為這些公司對於宏觀經濟，以及內地科技自給自足都很重要，加上工信部正計劃允許部分行業復工，預料4月下旬到5月上旬開始，科技硬件供應短缺會逐步緩解。