城規會不反對3項工廈活化 葵涌工廈獲放寬兩成地積比

工廈活化措施反應理想，再有3項工廈重建申請周五(22日)交由城市規劃委員會審議，規劃署均不予反對，其中面積較大為葵涌青山公路543至549號瑞康工業大廈，佔地約14,292方呎，要求放寬兩成地積比率，重建為1幢樓高25層的新式工廈，包括1層地庫，總樓面約176,780方呎。

另有兩項同類個案位於市區，包括長沙灣瓊林街109號聯興工廠大廈，地盤面積約8,805方呎，要求將地積比率放寬至14.4倍，重建為一幢樓高27層的新式工廈，總樓面約126,727方呎。

至於新蒲崗六合街3號大有大廈，佔地約5,700方呎，同樣提出以14.4倍地積比率，重建為1幢22層高全新工廈，另設1層地庫，總樓面約82,077方呎。

此外，港島亦有一項商廈申請於明日經由城規會審理，惟未獲規劃署支持，該個案為西營盤德輔道西380號，現為1幢4層高商住物業，業主早前申請重建為24層高商業大廈，作寫字樓及零售用途，總樓面約22,476方呎。惟規劃署指出，上址現為住宅甲類用途，申請人未有充份理據背離相關規劃意向，故並不支持。